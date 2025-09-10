  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
22°Bratislava

PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresie

  • DNES - 13:25
  • Bratislava
PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresie

Podľa Progresívneho Slovenska je správanie premiéra Roberta Fica nebezpečné pre Slovensko.

Ak drony nad Poľsko ruský prezident Vladimir Putin vyslal úmyselne, ide o jasný akt agresie. Stále je tu však aj možnosť, že ich cieľom bola Ukrajina a v Poľsku skončili neplánovane. Tak či tak, nikdy tam nemali byť. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Tomáš Valášek. TASR o tom informovala Jana Matiašová z mediálneho oddelenia hnutia.

Valášek považuje správanie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) za nebezpečné pre Slovensko. „Každý hrdý líder suverénnej krajiny by v tejto situácii neprosíkal o plyn, ale naliehal na agresora, aby okamžite prestal s vojnou, ktorá čoraz viac ohrozuje aj členské štáty Aliancie,“ zdôraznil. Ako dodal, Slovensko by nemalo čakať, kým drony priletia do Poľska či Rumunska, keď už môže byť neskoro - mali by byť zostrelené ešte nad Ukrajinou, ako to vláda tejto krajiny opakovane navrhla.

Člen predsedníctva PS Ivan Korčok podotkol, že budú pozorne sledovať, ako sa k situácii postaví minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Korčok podľa svojich slov telefonoval s poľským veľvyslancom na Slovensku Piotrom Samerekom a v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mu vyjadril podporu a solidaritu.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Yar incident označila za ďalší dôkaz toho, že do európskej obrany je potrebné investovať a Slovensko, ako štát na hranici s Ukrajinou, by malo stáť v prvom rade pri rozdeľovaní európskych peňazí na obranu. „V čase, keď šéfka Európskej komisie v europarlamente hovorí o potrebe posilnenia našej obrany, čítame správy o narušení európskeho vzdušného priestoru v Poľsku ruskými dronmi. Ak sa potvrdí, že nešlo o omyl, očakávam, že vláda Roberta Fica konečne jasne odsúdi Putinovu agresiu a prestane hazardovať s bezpečnosťou Slovenska a naším spojenectvom v EÚ a NATO,“ vyhlásila.

V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Blanár vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov

KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov

DNES - 13:37Domáce

Konferencia biskupov Slovenska by uvítala otvorený dialóg k zrušeniu 6. januára ako dňa pracovného pokoja či iných sviatkov, aj s ohľadom na medzinárodnú dohodu SR – Vatikánsku zmluvu.

Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu

Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu

DNES - 12:05Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu, tvrdí Jaroslav Naď.

Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom

Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom

DNES - 12:03Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok stretne v historickej budove Úradu vlády SR v Bratislave s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.

Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?

Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?

DNES - 11:39Domáce

Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Vosveteit.sk
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP