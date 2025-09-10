PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresie
Podľa Progresívneho Slovenska je správanie premiéra Roberta Fica nebezpečné pre Slovensko.
Ak drony nad Poľsko ruský prezident Vladimir Putin vyslal úmyselne, ide o jasný akt agresie. Stále je tu však aj možnosť, že ich cieľom bola Ukrajina a v Poľsku skončili neplánovane. Tak či tak, nikdy tam nemali byť. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Tomáš Valášek. TASR o tom informovala Jana Matiašová z mediálneho oddelenia hnutia.
Valášek považuje správanie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) za nebezpečné pre Slovensko. „Každý hrdý líder suverénnej krajiny by v tejto situácii neprosíkal o plyn, ale naliehal na agresora, aby okamžite prestal s vojnou, ktorá čoraz viac ohrozuje aj členské štáty Aliancie,“ zdôraznil. Ako dodal, Slovensko by nemalo čakať, kým drony priletia do Poľska či Rumunska, keď už môže byť neskoro - mali by byť zostrelené ešte nad Ukrajinou, ako to vláda tejto krajiny opakovane navrhla.
Člen predsedníctva PS Ivan Korčok podotkol, že budú pozorne sledovať, ako sa k situácii postaví minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Korčok podľa svojich slov telefonoval s poľským veľvyslancom na Slovensku Piotrom Samerekom a v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mu vyjadril podporu a solidaritu.
Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Yar incident označila za ďalší dôkaz toho, že do európskej obrany je potrebné investovať a Slovensko, ako štát na hranici s Ukrajinou, by malo stáť v prvom rade pri rozdeľovaní európskych peňazí na obranu. „V čase, keď šéfka Európskej komisie v europarlamente hovorí o potrebe posilnenia našej obrany, čítame správy o narušení európskeho vzdušného priestoru v Poľsku ruskými dronmi. Ak sa potvrdí, že nešlo o omyl, očakávam, že vláda Roberta Fica konečne jasne odsúdi Putinovu agresiu a prestane hazardovať s bezpečnosťou Slovenska a naším spojenectvom v EÚ a NATO,“ vyhlásila.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Blanár vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie.
