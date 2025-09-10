  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
22°Bratislava

Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu

  • DNES - 12:05
  • Bratislava
Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu.

Ozbrojené sily SR musia ísť do zvýšenej pohotovosti. V reakcii na narušenie poľského vzdušného ruskými dronmi to uviedol exminister obrany Jaroslav Naď, ktorý je predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.

Už dávno mala byť zvolaná bezpečnostná rada štátu, pretože na územie nášho suseda dopadli bojové drony, podľa medializovaných informácií z Ruskej federácie. Aké sú stanoviská vlády, aký je postoj vrchného veliteľa ozbrojených síl Petra Pellegriniho? Čo ide urobiť minister Robert Kaliňák na ochranu najmä východného Slovenska? Nič, absolútne nič, žiadne odpovede, stanoviská nepočuť, iba ohlušujúce ticho. Táto vláda rezignovala na bezpečnosť a obranu občanov,“ vyhlásil Naď.

Okrem toho by mala vláda prostredníctvom diplomacie vyjadriť podporu slovenskému partnerovi a susedovi. Naďa zároveň zaujíma, kto aktuálne rokuje za Slovensko so spojencami v Severoatlantickej aliancii (NATO).

Je podľa neho nevyhnutné, aby boli všetky dostupné sily a prostriedky pripravené. „Kde sú systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB? Moderný systém Mantis, ktorý som vyrokoval s Nemeckom a chválil sa ním Kaliňák na výročí SNP je vhodný presne na obranu proti dronom. Prečo opäť skončil v garáži, rovnako ako systém S300 za vlád Smeru,“ spytoval sa bývalý minister s tým, že vládni politici sa zahrávajú s bezpečnosťou občanov.

V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov

KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov

DNES - 13:37Domáce

Konferencia biskupov Slovenska by uvítala otvorený dialóg k zrušeniu 6. januára ako dňa pracovného pokoja či iných sviatkov, aj s ohľadom na medzinárodnú dohodu SR – Vatikánsku zmluvu.

PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresie

PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresie

DNES - 13:25Domáce

Podľa Progresívneho Slovenska je správanie premiéra Roberta Fica nebezpečné pre Slovensko.

Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom

Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom

DNES - 12:03Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok stretne v historickej budove Úradu vlády SR v Bratislave s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.

Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?

Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?

DNES - 11:39Domáce

Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Vosveteit.sk
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP