Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu.
Ozbrojené sily SR musia ísť do zvýšenej pohotovosti. V reakcii na narušenie poľského vzdušného ruskými dronmi to uviedol exminister obrany Jaroslav Naď, ktorý je predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
„Už dávno mala byť zvolaná bezpečnostná rada štátu, pretože na územie nášho suseda dopadli bojové drony, podľa medializovaných informácií z Ruskej federácie. Aké sú stanoviská vlády, aký je postoj vrchného veliteľa ozbrojených síl Petra Pellegriniho? Čo ide urobiť minister Robert Kaliňák na ochranu najmä východného Slovenska? Nič, absolútne nič, žiadne odpovede, stanoviská nepočuť, iba ohlušujúce ticho. Táto vláda rezignovala na bezpečnosť a obranu občanov,“ vyhlásil Naď.
Okrem toho by mala vláda prostredníctvom diplomacie vyjadriť podporu slovenskému partnerovi a susedovi. Naďa zároveň zaujíma, kto aktuálne rokuje za Slovensko so spojencami v Severoatlantickej aliancii (NATO).
Je podľa neho nevyhnutné, aby boli všetky dostupné sily a prostriedky pripravené. „Kde sú systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB? Moderný systém Mantis, ktorý som vyrokoval s Nemeckom a chválil sa ním Kaliňák na výročí SNP je vhodný presne na obranu proti dronom. Prečo opäť skončil v garáži, rovnako ako systém S300 za vlád Smeru,“ spytoval sa bývalý minister s tým, že vládni politici sa zahrávajú s bezpečnosťou občanov.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresie
Podľa Progresívneho Slovenska je správanie premiéra Roberta Fica nebezpečné pre Slovensko.
Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.