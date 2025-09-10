  • Články
Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom

  • DNES - 12:03
  • Bratislava
Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok (11. 9.) stretne v historickej budove Úradu vlády (ÚV) SR v Bratislave s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.

Predseda Európskej rady v týchto týždňoch absolvuje turné po hlavných mestách členských krajín Európskej únie, aby s predstaviteľmi jednotlivých štátov mohol diskutovať o prioritných témach Európskej únie, najmä o bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti, obchode, viacročnom finančnom rámci, ako aj o situácii na Ukrajine a Blízkom východe,“ spresnil ÚV. Toto turné predsedu ER trvá od 1. do 19 septembra.

Costa sa s Ficom stretol aj v piatok (5. 9.) na hraničnom priechode s Ukrajinou pred stretnutím Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode.

Zdroj: Info.sk, TASR
