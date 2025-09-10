Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok (11. 9.) stretne v historickej budove Úradu vlády (ÚV) SR v Bratislave s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.
„Predseda Európskej rady v týchto týždňoch absolvuje turné po hlavných mestách členských krajín Európskej únie, aby s predstaviteľmi jednotlivých štátov mohol diskutovať o prioritných témach Európskej únie, najmä o bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti, obchode, viacročnom finančnom rámci, ako aj o situácii na Ukrajine a Blízkom východe,“ spresnil ÚV. Toto turné predsedu ER trvá od 1. do 19 septembra.
Costa sa s Ficom stretol aj v piatok (5. 9.) na hraničnom priechode s Ukrajinou pred stretnutím Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode.
Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu
Predseda vlády SR Robert Fico mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu, tvrdí Jaroslav Naď.
Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Turista zomrel pri zostupe z Gerlachovského štítu
Pád vo Vysokých Tatrách v stredu ráno neprežil poľský turista.
Šutaj Eštok si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky.