  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
20°Bratislava

EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív

  • DNES - 11:43
  • Štrasburg
EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív

Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.

Ukrajina ju podľa jej slov splatí až vtedy, keď Rusko zaplatí reparácie. Samotné ruské aktíva však dotknuté nebudú, informuje TASR.

Von der Leyenová vyhlásila, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť a že EÚ bude podporovať všetky diplomatické iniciatívy s týmto cieľom. „Všetci sme však videli, čo Rusko rozumie pod pojmom 'diplomacia',“ upozornila s tým, že minulý týždeň odpálilo proti Ukrajine najviac dronov a balistických rakiet v rámci jedného útoku a že šéf Kremľa Vladimir Putin sa odmieta stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Posolstvo (Ruska) je jasné a naša odpoveď musí byť tiež jasná: musíme naň vyvinúť väčší tlak, aby sa vrátilo k rokovaniam, a musíme (zaviesť) viac sankcií,“ vyhlásila šéfka EK. EÚ podľa nej momentálne pripravuje v poradí 19. balík protiruských sankcií.

Okrem spomínanej pôžičky predstaví EK aj novú iniciatívu s názvom „kvalitatívna vojenská prevaha“, ktorá podporí investície do kapacít ukrajinských ozbrojených síl, napríklad dronov, uviedla von der Leyenová. Oznámila tiež, že EÚ z mechanizmu finančnej podpory vo výške približne 50 miliárd eur poskytne šesť miliárd eur a uzavrie s Ukrajinou spojenectvo v oblasti bezpilotných lietadiel.

Vo svojom prejave sa vyjadrila aj k únosom ukrajinských detí, z ktorých Kyjev obviňuje Moskvu. V tejto súvislosti oznámila, že spolu s Ukrajinou a ďalšími partnermi zorganizuje summit medzinárodnej koalície za ich návrat. „Každé unesené dieťa sa musí vrátiť domov,“ podotkla.

Ukrajina tvrdí, že do Ruska alebo na ním okupované územia bolo nezákonne odvlečených viac než 19.500 detí. Tieto únosy označuje za genocídu, ak ju definuje dohovor OSN. Moskva na svoju obhajobu uvádza, že odsunom chránila deti pred bojmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy

Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy

DNES - 11:55Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné

Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné

DNES - 11:28Zahraničné

Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor, vyhlásila v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.

Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová

Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová

DNES - 11:13Zahraničné

Podľa Ursuly von der Leyenovej musí vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta povstať nová Európa.

Poľsko zvažuje aktiváciu článku 4 NATO

Poľsko zvažuje aktiváciu článku 4 NATO

DNES - 11:11Zahraničné

Na mimoriadnom zasadnutí Úradu národnej bezpečnosti v stredu ráno poľskí predstavitelia rokovali o možnosti aktivácie článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Vosveteit.sk
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP