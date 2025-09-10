EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív
- DNES - 11:43
- Štrasburg
Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.
Ukrajina ju podľa jej slov splatí až vtedy, keď Rusko zaplatí reparácie. Samotné ruské aktíva však dotknuté nebudú, informuje TASR.
Von der Leyenová vyhlásila, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť a že EÚ bude podporovať všetky diplomatické iniciatívy s týmto cieľom. „Všetci sme však videli, čo Rusko rozumie pod pojmom 'diplomacia',“ upozornila s tým, že minulý týždeň odpálilo proti Ukrajine najviac dronov a balistických rakiet v rámci jedného útoku a že šéf Kremľa Vladimir Putin sa odmieta stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Posolstvo (Ruska) je jasné a naša odpoveď musí byť tiež jasná: musíme naň vyvinúť väčší tlak, aby sa vrátilo k rokovaniam, a musíme (zaviesť) viac sankcií,“ vyhlásila šéfka EK. EÚ podľa nej momentálne pripravuje v poradí 19. balík protiruských sankcií.
Okrem spomínanej pôžičky predstaví EK aj novú iniciatívu s názvom „kvalitatívna vojenská prevaha“, ktorá podporí investície do kapacít ukrajinských ozbrojených síl, napríklad dronov, uviedla von der Leyenová. Oznámila tiež, že EÚ z mechanizmu finančnej podpory vo výške približne 50 miliárd eur poskytne šesť miliárd eur a uzavrie s Ukrajinou spojenectvo v oblasti bezpilotných lietadiel.
Vo svojom prejave sa vyjadrila aj k únosom ukrajinských detí, z ktorých Kyjev obviňuje Moskvu. V tejto súvislosti oznámila, že spolu s Ukrajinou a ďalšími partnermi zorganizuje summit medzinárodnej koalície za ich návrat. „Každé unesené dieťa sa musí vrátiť domov,“ podotkla.
Ukrajina tvrdí, že do Ruska alebo na ním okupované územia bolo nezákonne odvlečených viac než 19.500 detí. Tieto únosy označuje za genocídu, ak ju definuje dohovor OSN. Moskva na svoju obhajobu uvádza, že odsunom chránila deti pred bojmi.
