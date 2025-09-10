Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
„Vyjadrujeme absolútnu solidaritu a zároveň aj podporujeme konzultácie, ktoré poľská strana otvorila podľa článku štyri Severoatlantickej aliancie,“ povedal Blanár. Verí, že sa tento incident vysvetlí.
Šéf slovenskej diplomacie apeluje na mierové rokovania, ktoré začal americký prezident Donald Trump, a nastolenie mieru. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá podľa neho vojenské riešenie, ale diplomatické. „Chcem veriť tomu, že drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam šli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území,“ poznamenal Blanár. Tvrdí, že Slovensko podporuje Poľsko, aby využilo všetky možnosti na vyhodnotenie situácie.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si chce v tejto súvislosti počkať na komplexné informácie. Pripomenul, že pred nejakým časom bola informácia o dopade ruskej rakety na poľské územie a neskôr Poliaci priznali, že šlo o ukrajinskú raketu. „Odsudzujem akékoľvek akty agresie a je jedno, ktorá krajina takýto akt vykoná, či Rusko alebo hocikto iný,“ podotkol Šutaj Eštok. Želá si, aby v Európe nastal čím skôr mier a nerobili sa akty provokácie.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu
Predseda vlády SR Robert Fico mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu, tvrdí Jaroslav Naď.
Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom
Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok stretne v historickej budove Úradu vlády SR v Bratislave s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.
Turista zomrel pri zostupe z Gerlachovského štítu
Pád vo Vysokých Tatrách v stredu ráno neprežil poľský turista.
Šutaj Eštok si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky.