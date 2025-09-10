Šutaj Eštok si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky.
Predstaviť si vie tri spôsoby riešenia situácie. Finálny návrh chce Hlas-SD, ktorý má v gescii i rezort zdravotníctva, pripraviť počas septembra. Minister to vyhlásil v stredu pred rokovaním vládneho kabinetu.
Podľa Šutaja Eštoka prichádzajú do úvahy tri scenáre. Zavedenie opcie štátu na stanice, zoštátnenie systému alebo reforma integrovaného záchranného systému, do ktorého už dnes patrí polícia a Hasičský a záchranný zbor.
„Ja si viem predstaviť reformu takéhoto systému,“ uviedol. Záchranky by tak podľa ministra mohli patriť pod ministerstvo vnútra.
Tender na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia i časť koalície. Ich výhrady smerovali k netransparentnosti. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho následne zrušilo v auguste.
Naď: Premiér mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu
Predseda vlády SR Robert Fico mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu, tvrdí Jaroslav Naď.
Robert Fico sa vo štvrtok stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom
Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok stretne v historickej budove Úradu vlády SR v Bratislave s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.
Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu v Poľsku. Čo to znamená pre Slovensko?
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Turista zomrel pri zostupe z Gerlachovského štítu
Pád vo Vysokých Tatrách v stredu ráno neprežil poľský turista.