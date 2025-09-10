  • Články
Šutaj Eštok si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si nevie predstaviť zopakovanie tendra na záchranky.

Predstaviť si vie tri spôsoby riešenia situácie. Finálny návrh chce Hlas-SD, ktorý má v gescii i rezort zdravotníctva, pripraviť počas septembra. Minister to vyhlásil v stredu pred rokovaním vládneho kabinetu.

Podľa Šutaja Eštoka prichádzajú do úvahy tri scenáre. Zavedenie opcie štátu na stanice, zoštátnenie systému alebo reforma integrovaného záchranného systému, do ktorého už dnes patrí polícia a Hasičský a záchranný zbor.

Ja si viem predstaviť reformu takéhoto systému,“ uviedol. Záchranky by tak podľa ministra mohli patriť pod ministerstvo vnútra.

Tender na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia i časť koalície. Ich výhrady smerovali k netransparentnosti. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho následne zrušilo v auguste.

Zdroj: Info.sk, TASR
