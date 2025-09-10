  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
20°Bratislava

Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné

  • DNES - 11:28
  • Brusel
Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné

Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor, vyhlásila v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.

Incident, ku ktorému došlo v noci na stredu, odsúdili aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Minulú noc sme v Poľsku videli najzávažnejšie narušenie európskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska od začiatku vojny a existujú náznaky, že to bolo úmyselné, nie náhodné,“ napísala šéfka diplomacie eurobloku na sociálnej sieti X.

Kallasová uviedla, že je v kontakte s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským.

Ruská vojna eskaluje, nekončí,“ konštatovala Kallasová, podľa ktorej je potrebné posilniť podporu Ukrajiny a investovať do obrany Európy. „EÚ zohráva významnú úlohu a podporíme iniciatívy, ako je (poľská iniciatíva) Eastern Border Shield,“ uzavrela Kallasová.

K incidentu sa na X vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej išlo o „bezohľadné a bezprecedentné narušenie poľského a európskeho vzdušného priestoru“.

Predseda Európskej rady António Costa tvrdí, že udalosti z noci sú „jasným pripomenutím, že bezpečnosť jedného je bezpečnosťou všetkých“.

Pokračujúca agresia Ruska voči Ukrajine a bezohľadné narúšanie vzdušného priestoru členských štátov EÚ predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť všetkých Európanov a pre kritickú infraštruktúru na našom kontinente,“ napísal na X.

V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.

Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy

Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy

DNES - 11:55Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív

EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív

DNES - 11:43Zahraničné

Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.

Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová

Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová

DNES - 11:13Zahraničné

Podľa Ursuly von der Leyenovej musí vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta povstať nová Európa.

Poľsko zvažuje aktiváciu článku 4 NATO

Poľsko zvažuje aktiváciu článku 4 NATO

DNES - 11:11Zahraničné

Na mimoriadnom zasadnutí Úradu národnej bezpečnosti v stredu ráno poľskí predstavitelia rokovali o možnosti aktivácie článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Vosveteit.sk
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP