Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová

  • DNES - 11:13
  • Štrasburg
Podľa Ursuly von der Leyenovej musí vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta povstať nová Európa.

Európska únia potrebuje jednotu medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a prodemokratickými silami v Európskom parlamente, vyhlásila v stredu vo výročnom prejave o stave Únie na pôde EP v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Uviedla tiež, že vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta musí povstať nová Európa. Informuje o tom TASR.

Európa zvádza boj,“ vyhlásila von der Leyenová na úvod prejavu, v ktorom zdôraznila, že nemožno prehliadať ťažkosti, ktoré trápia Európanov každý deň. „Cítia vplyv globálnej krízy a vysokých životných nákladov. Cítia, ako rýchlosť zmien ovplyvňuje ich životy a kariéry,“ uviedla. Poukázala tiež na „devastujúcu“ situáciu v Pásme Gazy a „neúprosné“ ruské útoky na Ukrajinu.

Toto leto nám ukázalo, že nie je priestor na nostalgiu. V súčasnosti sa vytvárajú bojové línie pre nový svetový poriadok založený na moci. Európa musí bojovať - o svoje miesto vo svete, v ktorom mnohé veľmoci zaujímajú voči nej buď nejednoznačný postoj, alebo sú otvorene nepriateľské,“ uviedla.

Európa podľa jej slov musí v tejto chvíli bojovať za svoju nezávislosť, zabezpečiť si vlastnú obranu a bezpečnosť a nesmie zostať paralyzovaná vnútornými rozdielmi.

Podľa mňa je voľba jasná. Dnes sa preto zasadzujem za jednotu. Jednotu medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami EÚ, medzi proeurópskymi demokratickými silami v tomto parlamente. Sme pripravení posilniť proeurópsku demokratickú väčšinu, lebo len tá môže priniesť výsledky pre Európanov,“ vyhlásila von der Leyenová.

V závere prejavu tiež vyjadrila presvedčenie, že Európska únia by sa mala „oslobodiť od pút jednomyseľnosti“ a prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v niektorých oblastiach, napríklad v zahraničnej politike.

Prípadný prechod na takýto spôsob hlasovania v tejto oblasti je už dlhšie predmetom diskusií členských štátov EÚ; proti strate práva veta sa dlhodobo vyjadrujú napríklad aj vládni predstavitelia Slovenska.

„Ide o to, že musíme zabezpečiť, aby naša Únia bola rýchlejšia a dokázala splniť očakávania Európanov, lebo len tak môžeme spoločne vyhrať tento boj - aby sme dosiahli nezávislosť Európy. A nezabúdajme, že o naše slobody sme vždy museli bojovať,“ dodala šéfka EK.

Zdroj: Info.sk, TASR
