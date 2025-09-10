Poľsko zvažuje aktiváciu článku 4 NATO
- DNES - 11:11
- Varšava
Na mimoriadnom zasadnutí Úradu národnej bezpečnosti (BBN) v stredu ráno poľskí predstavitelia rokovali o možnosti aktivácie článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
Oznámil to prezident Karol Nawrocki, podľa ktorého sa na stretnutí zúčastnil aj premiér Donald Tusk či náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula. Článok 4 umožňuje členským štátom Aliancie spoločné konzultácie, ak sa podľa názoru akéhokoľvek člena ohrozí jeho územná celistvosť, nezávislosť alebo bezpečnosť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Aktivácia článku 4 neznamená okamžité použitie vojenskej sily, ale používa sa ako predstupeň k tvrdším krokom, napríklad k posilneniu obrany. „Diskusia sa týkala aj nevyhnutnosti posilnenia poľskej protivzdušnej obrany proti dronom v kontexte spolupráce Poľska so Severoatlantickou alianciou,“ povedal Nawrocki.
Zdôraznil, že od prvej chvíle bol v kontakte s vojenským velením a navštívil operačné veliteľstvo ozbrojených síl, kde mu jeho náčelník generál Maciej Klisz predstavil situáciu. „Toto je bezprecedentný moment v dejinách Severoatlantickej aliancie, ale aj v dejinách novodobého Poľska,“ vyhlásil prezident. Ozbrojené sily mu majú do 48 hodín dodať podrobnú správu o situácii.
Podľa Nawrockého mechanizmy reakcie fungovali a spolupráca medzi poľskou armádou a spojencami bola efektívna. „Potvrdili sme, že v rámci Severoatlantickej aliancie dokážeme reagovať na tento typ situácie,“ povedal s tým, že sa chce poďakovať všetkým poľským vojakom, predovšetkým pilotom, ako aj spojencom za ich nasadenie.
Šéf BBN Slawomir Cenckiewicz vyhlásil, že bez spolupráce so spojencami z NATO by takáto účinná reakcia nebola možná. „Samozrejme, chceli by sme, aby do Poľska nedoletel žiaden dron, aby nedošlo k žiadnym škodám, ale armáda robí všetko pre to, aby všetky tieto straty minimalizovala,” vyhlásil. Pripomenul, že ide o prvý takýto masívny dronový útok na Poľsko, a vyzval obyvateľov, aby sa spoliehali výlučne na oficiálne vyhlásenia a dávali si pozor na dezinformácie, ktoré sa šíria.
Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy
Poľský premiér Donald Tusk vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív
Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.
Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné
Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor, vyhlásila v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.
Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová
Podľa Ursuly von der Leyenovej musí vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta povstať nová Európa.