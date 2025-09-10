  • Články
Zelenskyj: Ruské drony nad Poľskom sú nebezpečným precedensom pre Európu

Rusko vyslalo v noci na stredu na Ukrajinu 415 dronov a 43 rakiet. Najmenej osem dronov smerovalo k Poľsku, uviedol v stredu na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nebol to len jeden (dron) Šáhid, čo by sa dalo označiť za nehodu, ale najmenej osem útočných dronov nasmerovaných na Poľsko,“ napísal Zelenskyj po tom, čo bol počas útokov v noci na stredu narušený vzdušný priestor Poľska.

Mimoriadne nebezpečný precedens pre Európu. Či budú nasledovať ďalšie kroky, závisí výlučne od koordinácie a rozhodnosti reakcie. Rusi musia pocítiť následky. Rusko musí pochopiť, že túto vojnu nemôže rozširovať a že ju bude musieť ukončiť,“ dodal ukrajinský prezident.

Ruské sily podľa Zelenského zaútočili v noci na 15 ukrajinských oblastí. V Chmeľnyckej oblasti ruská raketa zasiahla krajčírsku dielňu, zranenia utrpeli tri osoby. Pri útoku v Žytomyrskej oblasti zahynula jedna osoba.

Počas nočného ruského útoku na Ukrajinu narušilo niekoľko objektov vzdušný priestor Poľska. Operačné velenie poľských ozbrojených síl v stredu ráno oznámilo zostrelenie viacerých dronov. Neskôr informovalo o ukončení leteckej operácie, ktorá súvisela s nočným narušením vzdušného priestoru.

Zdroj: Info.sk, TASR
