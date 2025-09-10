Zelenskyj: Ruské drony nad Poľskom sú nebezpečným precedensom pre Európu
- DNES - 10:47
- Kyjev
Rusko vyslalo v noci na stredu na Ukrajinu 415 dronov a 43 rakiet. Najmenej osem dronov smerovalo k Poľsku, uviedol v stredu na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nebol to len jeden (dron) Šáhid, čo by sa dalo označiť za nehodu, ale najmenej osem útočných dronov nasmerovaných na Poľsko,“ napísal Zelenskyj po tom, čo bol počas útokov v noci na stredu narušený vzdušný priestor Poľska.
„Mimoriadne nebezpečný precedens pre Európu. Či budú nasledovať ďalšie kroky, závisí výlučne od koordinácie a rozhodnosti reakcie. Rusi musia pocítiť následky. Rusko musí pochopiť, že túto vojnu nemôže rozširovať a že ju bude musieť ukončiť,“ dodal ukrajinský prezident.
Ruské sily podľa Zelenského zaútočili v noci na 15 ukrajinských oblastí. V Chmeľnyckej oblasti ruská raketa zasiahla krajčírsku dielňu, zranenia utrpeli tri osoby. Pri útoku v Žytomyrskej oblasti zahynula jedna osoba.
Počas nočného ruského útoku na Ukrajinu narušilo niekoľko objektov vzdušný priestor Poľska. Operačné velenie poľských ozbrojených síl v stredu ráno oznámilo zostrelenie viacerých dronov. Neskôr informovalo o ukončení leteckej operácie, ktorá súvisela s nočným narušením vzdušného priestoru.
Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy
Poľský premiér Donald Tusk vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív
Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.
Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné
Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor, vyhlásila v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.
Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová
Podľa Ursuly von der Leyenovej musí vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta povstať nová Európa.
Poľsko zvažuje aktiváciu článku 4 NATO
Na mimoriadnom zasadnutí Úradu národnej bezpečnosti v stredu ráno poľskí predstavitelia rokovali o možnosti aktivácie článku 4 Severoatlantickej zmluvy.