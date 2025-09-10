  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
20°Bratislava

Von der Leyenová: Eurokomisia chce uľahčiť a zjednodušiť podnikanie v Európe

  • DNES - 10:46
  • Štrasburg/Brusel
Von der Leyenová: Eurokomisia chce uľahčiť a zjednodušiť podnikanie v Európe

Európska komisia chce podporiť konkurencieschopnosť EÚ a uľahčiť život podnikateľom a najmä inovačným firmám.

Na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu to uviedla predsedníčka (EK) Ursula von der Leyenová v rámci svojho prvého prejavu o stave Únie od zloženia súčasnej exekutívy EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia už vopred naznačila, že témy konkurencieschopnosti, bezpečnosti a obrany, globálneho obchodu a ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ budú stredobodom Leyenovej prejavu o stave Únie.

V časti prejavu venovanom ekonomike šéfka EK uviedla, že nezávislosť Európy bude závisieť od jej schopnosti konkurovať v dnešných turbulentných časoch. Dodala, že EÚ má všetko potrebné na to, aby prosperovala, od jednotného trhu až po sociálne trhové hospodárstvo, avšak ekonomické a geopolitické nepriaznivé vplyvy sú silné.

Videli sme, ako sa dá závislosť použiť proti nám. Preto budeme masívne investovať do digitálnych a čistých technológií. V budúcom Fonde pre konkurencieschopnosť a zdvojnásobenom programe Horizont Európa, našom programe pre výskum a inovácie, pribudne ešte viac zdrojov,“ upozornila.

Podľa jej slov EK rieši výzvy identifikované v Draghiho správe - od energetiky po kapitál, od investícií po zjednodušenie byrokracie. Komisia viedla strategické dialógy s kľúčovými priemyselnými odvetviami (automobilky, chemikálie, oceľ, farmaceutický priemysel, obrana, poľnohospodárstvo) a posolstvo bolo vždy rovnaké: v snahe ochrániť pracovné miesta treba uľahčiť podnikanie v Európe. K tomu smerujú doterajšie snahy EK dosiahnuť „menej papierovania a menej zložitých pravidiel“.

Naše návrhy znížia byrokratické náklady pre európske spoločnosti o osem miliárd eur ročne,“ spresnila. Uviedla tiež, že digitálne euro uľahčí život spoločnostiam aj spotrebiteľom.

Komisia pripravuje ďalšie balíky debyrokratizácie (tzv. omnibusy) a to v oblasti vojenskej mobility a digitálnych technológií a urýchľuje prácu na Únii úspor a investícií.

S odkazom na nárast startupov s vysokým potenciálom v kľúčových technológiách, ako sú kvantové technológie, umelá inteligencia alebo biotechnológie, Leyenová upozornila, že EK chce, aby tieto podniky zostávali v Európe, lebo ich odchod by ohrozil technologickú suverenitu Európy.

Komisia bude spolupracovať so súkromnými investormi na fonde Scaleup Europe Fund v hodnote niekoľkých miliárd eur, ktorý pomôže uskutočniť významné investície do mladých, rýchlorastúcich spoločností v kritických technologických oblastiach. Pretože chceme, aby si to najlepšie z Európy vybralo Európu,“ odkázala.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku

Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku

VČERA - 21:29Ekonomické

Pozor na obľúbenú šunku, sťahujú ju z veľkých reťazcov.

Analytik: Konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády a verejné investície

Analytik: Konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády a verejné investície

VČERA - 19:04Ekonomické

Predstavené konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády a verejné investície, zatiaľ čo mnohé ďalšie z nich budú priamo či nepriamo obmedzovať spotrebu domácností či investície vo firmách.

AZZZ: Vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov

AZZZ: Vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov

VČERA - 18:04Ekonomické

Vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov, čím ohrozuje efektívnosť konsolidácie a zbytočne zaťažuje podnikateľov a pracujúcich.

Opozícia reagovala na ďalší balík konsolidačných opatrení

Opozícia reagovala na ďalší balík konsolidačných opatrení

VČERA - 18:03Ekonomické

Konsolidácia podľa PS utlmí ekonomiku, KDH kritizuje nejasné šetrenie štátu.

Vosveteit.sk
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP