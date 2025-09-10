Von der Leyenová: Eurokomisia chce uľahčiť a zjednodušiť podnikanie v Európe
- DNES - 10:46
- Štrasburg/Brusel
Európska komisia chce podporiť konkurencieschopnosť EÚ a uľahčiť život podnikateľom a najmä inovačným firmám.
Na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu to uviedla predsedníčka (EK) Ursula von der Leyenová v rámci svojho prvého prejavu o stave Únie od zloženia súčasnej exekutívy EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia už vopred naznačila, že témy konkurencieschopnosti, bezpečnosti a obrany, globálneho obchodu a ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ budú stredobodom Leyenovej prejavu o stave Únie.
V časti prejavu venovanom ekonomike šéfka EK uviedla, že nezávislosť Európy bude závisieť od jej schopnosti konkurovať v dnešných turbulentných časoch. Dodala, že EÚ má všetko potrebné na to, aby prosperovala, od jednotného trhu až po sociálne trhové hospodárstvo, avšak ekonomické a geopolitické nepriaznivé vplyvy sú silné.
„Videli sme, ako sa dá závislosť použiť proti nám. Preto budeme masívne investovať do digitálnych a čistých technológií. V budúcom Fonde pre konkurencieschopnosť a zdvojnásobenom programe Horizont Európa, našom programe pre výskum a inovácie, pribudne ešte viac zdrojov,“ upozornila.
Podľa jej slov EK rieši výzvy identifikované v Draghiho správe - od energetiky po kapitál, od investícií po zjednodušenie byrokracie. Komisia viedla strategické dialógy s kľúčovými priemyselnými odvetviami (automobilky, chemikálie, oceľ, farmaceutický priemysel, obrana, poľnohospodárstvo) a posolstvo bolo vždy rovnaké: v snahe ochrániť pracovné miesta treba uľahčiť podnikanie v Európe. K tomu smerujú doterajšie snahy EK dosiahnuť „menej papierovania a menej zložitých pravidiel“.
„Naše návrhy znížia byrokratické náklady pre európske spoločnosti o osem miliárd eur ročne,“ spresnila. Uviedla tiež, že digitálne euro uľahčí život spoločnostiam aj spotrebiteľom.
Komisia pripravuje ďalšie balíky debyrokratizácie (tzv. omnibusy) a to v oblasti vojenskej mobility a digitálnych technológií a urýchľuje prácu na Únii úspor a investícií.
S odkazom na nárast startupov s vysokým potenciálom v kľúčových technológiách, ako sú kvantové technológie, umelá inteligencia alebo biotechnológie, Leyenová upozornila, že EK chce, aby tieto podniky zostávali v Európe, lebo ich odchod by ohrozil technologickú suverenitu Európy.
„Komisia bude spolupracovať so súkromnými investormi na fonde Scaleup Europe Fund v hodnote niekoľkých miliárd eur, ktorý pomôže uskutočniť významné investície do mladých, rýchlorastúcich spoločností v kritických technologických oblastiach. Pretože chceme, aby si to najlepšie z Európy vybralo Európu,“ odkázala.
