Fiala: Ťažko uveriť tomu, že dronový útok, ktorý zasiahol aj Poľsko, bol náhoda

  • DNES - 10:32
  • Praha
Fiala: Ťažko uveriť tomu, že dronový útok, ktorý zasiahol aj Poľsko, bol náhoda

Nočný ruský dronový útok, ktorý zasiahol aj územie Poľska, je podľa českého premiéra Petra Fialu testovaním obranyschopnosti krajín NATO.

Zdôraznil, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina ohrozuje celú Európu a skúša, kam až môže zájsť. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ťažko možno uveriť tomu, že išlo len o náhodu... Je zrejmé, že sa Rusko snaží poškodiť obyvateľov ďalších európskych krajín. Stojíme za Poľskom, pretože oni sú ako naši spojenci v prvej línii,“ reagoval na incident Fiala.

Podporu Poľsku vyjadril aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Narúšanie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je podľa neho ďalším dôkazom, že vojna Moskvy proti Ukrajine ohrozuje všetkých.

NATO musí bezodkladne posilniť protivzdušnú obranu na svojej východnej hranici. Putin neprestane, kým ho nezastavíme - ruka v ruke s tvrdšími sankciami,“ napísal na sieti X.

Poľský vzdušný priestor narušili v stredu v noci ruské drony, radary ich zachytili najmenej desať. Tie, ktoré predstavovali hrozbu, poľské a spojenecké stíhačky zostrelili. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo zrejme o rozsiahlu provokáciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
