Donald Tusk: Poľskí vojaci aj spojenci zvládli prvý test úspešne
- DNES - 10:29
- Varšava
Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým prípadom takéhoto incidentu na území členského štátu NATO.
Všetky bezpečnostné postupy podľa neho fungovali tak ako majú. Povedal to v stredu pred mimoriadnym rokovaním vlády, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Je to prvýkrát, keď došlo k zostreleniu ruských dronov nad územím štátu NATO, preto všetci naši spojenci berú situáciu veľmi vážne,“ vyhlásil Tusk.
Zdôraznil, že všetky bezpečnostné postupy a rozhodovacie procesy fungovali.
„Postupy fungovali, rozhodovací proces bol bezchybný. Hrozba bola odstránená vďaka rozhodnému postoju veliteľov, našich vojakov, pilotov aj spojencov,“ povedal Tusk. Dodal, že poľskí vojaci aj spojenci tým potvrdili svoju pripravenosť a tento prvý test zvládli úspešne.
Tusk ocenil aj spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami. „Chcem zdôrazniť, že spolupráca medzi inštitúciami je vzorová. Som v stálom kontakte s prezidentom aj generálnym tajomníkom NATO,“ uviedol. Oznámil aj koordináciu vyjadrení s prezidentom Karolom Nawrockým, s ktorým sa stretol ráno pred zasadnutím vlády.
Osobitnú pozornosť venoval Tusk hrozbe dezinformácií. „Od prvých minút tohto útoku či provokácie sú Rusi veľmi aktívni na internete a dezinformácie, falošné správy a pokusy o šírenie paniky nás budú určite sprevádzať,“ upozornil. Občanov vyzval, aby sa spoliehali výlučne na oficiálne informácie poľskej armády a vlády a nepodliehali šíreniu falošných správ.
Tusk dodal, že vláda bude počas celého dňa zasadať a reagovať na všetky možné scenáre. „Nie je dôvod na paniku. Život bude pokračovať normálne,“ ubezpečil.
Slovensko nemá protivzdušnú obranu, upozornil Pellegrini po incidente s dronmi v Poľsku
Prezident SR Peter Pellegrini označil narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo v noci na stredu, za veľmi nebezpečnú záležitosť a vyzval k deeskalácii napätia.
Fiala: Ťažko uveriť tomu, že dronový útok, ktorý zasiahol aj Poľsko, bol náhoda
Nočný ruský dronový útok, ktorý zasiahol aj územie Poľska, je podľa českého premiéra Petra Fialu testovaním obranyschopnosti krajín NATO.
Prezidenta nemilo prekvapil objem konsolidácie, varuje pred spomalením rastu SR
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu počas pracovnej návštevy Japonska vyhlásil, že ho nemilo prekvapil objem konsolidačných opatrení, ktoré predstavil minister financií Ladislav Kamenický.
Úlomky dronu v Poľsku poškodili strechu obytného domu
Úlomky jedného z dronov, ktoré v noci na stredu narušili vzdušný priestor Poľska, poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve.