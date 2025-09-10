  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
19°Bratislava

Donald Tusk: Poľskí vojaci aj spojenci zvládli prvý test úspešne

  • DNES - 10:29
  • Varšava
Donald Tusk: Poľskí vojaci aj spojenci zvládli prvý test úspešne

Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým prípadom takéhoto incidentu na území členského štátu NATO.

Všetky bezpečnostné postupy podľa neho fungovali tak ako majú. Povedal to v stredu pred mimoriadnym rokovaním vlády, informuje varšavský spravodajca TASR.

Je to prvýkrát, keď došlo k zostreleniu ruských dronov nad územím štátu NATO, preto všetci naši spojenci berú situáciu veľmi vážne,“ vyhlásil Tusk.

Zdôraznil, že všetky bezpečnostné postupy a rozhodovacie procesy fungovali.

Postupy fungovali, rozhodovací proces bol bezchybný. Hrozba bola odstránená vďaka rozhodnému postoju veliteľov, našich vojakov, pilotov aj spojencov,“ povedal Tusk. Dodal, že poľskí vojaci aj spojenci tým potvrdili svoju pripravenosť a tento prvý test zvládli úspešne.

Tusk ocenil aj spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami. „Chcem zdôrazniť, že spolupráca medzi inštitúciami je vzorová. Som v stálom kontakte s prezidentom aj generálnym tajomníkom NATO,“ uviedol. Oznámil aj koordináciu vyjadrení s prezidentom Karolom Nawrockým, s ktorým sa stretol ráno pred zasadnutím vlády.

Osobitnú pozornosť venoval Tusk hrozbe dezinformácií. „Od prvých minút tohto útoku či provokácie sú Rusi veľmi aktívni na internete a dezinformácie, falošné správy a pokusy o šírenie paniky nás budú určite sprevádzať,“ upozornil. Občanov vyzval, aby sa spoliehali výlučne na oficiálne informácie poľskej armády a vlády a nepodliehali šíreniu falošných správ.

Tusk dodal, že vláda bude počas celého dňa zasadať a reagovať na všetky možné scenáre. „Nie je dôvod na paniku. Život bude pokračovať normálne,“ ubezpečil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovensko nemá protivzdušnú obranu, upozornil Pellegrini po incidente s dronmi v Poľsku

Slovensko nemá protivzdušnú obranu, upozornil Pellegrini po incidente s dronmi v Poľsku

DNES - 10:34Zahraničné

Prezident SR Peter Pellegrini označil narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo v noci na stredu, za veľmi nebezpečnú záležitosť a vyzval k deeskalácii napätia.

Fiala: Ťažko uveriť tomu, že dronový útok, ktorý zasiahol aj Poľsko, bol náhoda

Fiala: Ťažko uveriť tomu, že dronový útok, ktorý zasiahol aj Poľsko, bol náhoda

DNES - 10:32Zahraničné

Nočný ruský dronový útok, ktorý zasiahol aj územie Poľska, je podľa českého premiéra Petra Fialu testovaním obranyschopnosti krajín NATO.

Prezidenta nemilo prekvapil objem konsolidácie, varuje pred spomalením rastu SR

Prezidenta nemilo prekvapil objem konsolidácie, varuje pred spomalením rastu SR

DNES - 10:30Zahraničné

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu počas pracovnej návštevy Japonska vyhlásil, že ho nemilo prekvapil objem konsolidačných opatrení, ktoré predstavil minister financií Ladislav Kamenický.

Úlomky dronu v Poľsku poškodili strechu obytného domu

Úlomky dronu v Poľsku poškodili strechu obytného domu

DNES - 9:02Zahraničné

Úlomky jedného z dronov, ktoré v noci na stredu narušili vzdušný priestor Poľska, poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
Slabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteínSlabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteín
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP