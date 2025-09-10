Úlomky dronu v Poľsku poškodili strechu obytného domu
- DNES - 9:02
- Varšava
Úlomky jedného z dronov, ktoré v noci na stredu narušili vzdušný priestor Poľska, poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve.
Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka ležiacej v tom istom regióne. Žiadna osoba neutrpela zranenia, informuje varšavský spravodajca s odvolaním sa na agentúru PAP.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl v stredu ráno oznámilo zostrelenie viacerých dronov. Vyzvalo obyvateľov, aby sa v prípade nálezu neznámeho predmetu alebo jeho častí k nemu nepribližovali, nedotýkali sa ho a ani ho nepremiestňovali, ale nahlásili to na tiesňovú linku 112.
Poľská armáda sa zároveň poďakovala veleniu vzdušných síl NATO a Holandskému kráľovskému letectvu, ktorého stíhačky F-35 sa podieľali na ochrane poľského vzdušného priestoru. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu sa už vrátili k štandardnej činnosti.
