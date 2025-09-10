  • Články
Leteckú operáciu v Poľsku ukončili

  • DNES - 8:48
  Varšava
Leteckú operáciu v Poľsku ukončili

Operačné velenie poľských ozbrojených síl (DO RZS) v stredu ráno oznámilo ukončenie leteckej operácie, ktorá súvisela s nočným narušením poľského vzdušného priestoru dronmi.

V súčasnosti prebieha pátranie po možných miestach dopadu objektov. Na základe oznámenia DO RZS na sieti X o tom informuje varšavský spravodajca TASR.

Poľská armáda sa poďakovala veleniu vzdušných síl NATO a Holandskému kráľovskému letectvu, ktorého stíhačky F-35 sa podieľali na ochrane poľského vzdušného priestoru. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu sa už vrátili k štandardnej činnosti.

Armáda ďalej uviedla, že naďalej monitoruje dianie na Ukrajine a zostáva v pohotovosti na zabezpečenie ochrany poľského vzdušného priestoru.

Zároveň vyzvala obyvateľov, aby sa v prípade nálezu neznámeho predmetu alebo jeho častí k nemu nepribližovali, nedotýkali sa ho a ani ho nepremiestňovali. Takéto objekty môžu obsahovať nebezpečné materiály a musia byť preskúmané príslušnými orgánmi. Prípadné nálezy treba hlásiť na tiesňovú linku 112 alebo polícii, čo umožní rýchlo a efektívne zabezpečiť oblasť.

Zdroj: Info.sk, TASR
