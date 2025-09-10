  • Články
Z Varšavy presmerovali niekoľko letov

  • DNES - 8:06
  • Varšava
Po dočasnom uzavretí časti poľského vzdušného priestoru presmerovali v stredu ráno Poľské aerolínie LOT sedem svojich letov z Varšavy na iné letiská v krajine.

Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu spoločnosti Krzysztofa Moczulského na platforme X.

Podľa Moczulského boli lety z Tokia a egyptského letoviska Šarm aš-Šajch presmerované do Katovíc, spojenia zo Sofie a Bejrútu do Poznane, let z islandského Keflavíku do Gdanska a lety z Tbilisi a Rijádu do Vroclavu.

Moczulski zdôraznil, že bezpečnosť cestujúcich a posádok je pre spoločnosť prioritou. Po obnovení prevádzky na letisku vo Varšave budú všetky lety postupne nasmerované späť na tamojšie medzinárodné letisko. Podľa webu Flight radar už lietadlá vo Varšave opäť pristávajú.

Prebiehajú vojenské operácie

Obmedzenia leteckej prevádzky nasledovali po nočných incidentoch, keď poľská armáda zostrelila drony, ktoré viackrát narušili vzdušný priestor krajiny. V dôsledku toho boli zo stredy na štvrtok z bezpečnostných dôvodov uzavreté letiská v Rzeszówe, Lubline, Varšave a Modline.

Poľské ministerstvo obrany podľa agentúry PAP označilo obmedzenia pre civilné letectvo za bežný postup počas intenzívnych vojenských operácií v regióne.

Prebieha rokovanie Úradu národnej bezpečnosti

V sídle Úradu národnej bezpečnosti (BBN) vo Varšave sa v stredu ráno začalo rokovanie venované nočnému incidentu s narušením poľského vzdušného priestoru bezpilotnými lietadlami. Následne mimoriadne zasadne vláda. Oznámil to poradca poľského prezidenta pre medzinárodné záležitosti Marcin Przydacz. Uviedla to agentúra PAP, informuje varšavský spravodajca TASR.

Na rokovaní sa zúčastňujú prezident Karol Nawrocki, premiér Donald Tusk a viacerí ministri. Kľúčové informácie jeho účastníkom podľa Przydacza poskytla poľská armáda, ktorá monitorovala situáciu vo východnej časti krajiny, najmä v oblasti Lublinského vojvodstva, ako aj v ďalších dvoch regiónoch. Dodal, že do poľského vzdušného priestoru preniklo až niekoľko desiatok dronov.

Incident sa odohral v noci z utorka na stredu, keď poľská armáda po opakovanom narušení vzdušného priestoru zostrelila viaceré drony. Premiér Tusk je podľa vládnych zdrojov v kontakte s prezidentom, ministrom obrany a predstaviteľmi NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
