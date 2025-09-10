Došlo k aktu agresie, tvrdí Poľsko
- DNES - 6:29
- Varšava
Poľská armáda v noci útočila na nepriateľské objekty.
Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.
„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.
Armáda - podľa webu Onet.pl - spresnila, že na rozkaz operačného veliteľa ozbrojených síl boli okamžite začaté obranné postupy, pričom poľské a spojenecké sily monitorovali niekoľko desiatok objektov pomocou radaru. Tie objekty, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, boli neutralizované. Časť z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, bola zostrelená. Pokračuje pátranie po týchto objektoch a snahy o ich lokalizáciu.
Operačné velenie ozbrojených síl vo svojom vyhlásení informovalo, že aktuálnu situáciu naďalej monitoruje a že poľské a spojenecké sily zostávajú pripravené na ďalšie operácie.
Niektoré letiská uzatvorili
Počas noci na stredu sa v poľských médiách objavili správy o dočasnom uzavretí letísk v Rzeszówe, Lubline a Varšave, čo súviselo s vniknutím dronov do poľského vzdušného priestoru. V reakcii na to Poľsko vyslalo do akcie svoje vlastné i bojové lietadlá aliancie NATO, pričom protivzdušná obrana a radary boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.
K danej situácii došlo krátko po tom, ako premiér Tusk oznámil, že Poľsko vo štvrtok uzavrie svoje hranice s Bieloruskom v dôsledku „veľmi agresívnych“ vojenských cvičení Západ, ktoré vykonávajú Bielorusko a Rusko. Tusk objasnil, že tento krok je aj reakciou na rastúci počet provokácií zo strany Ruska a Bieloruska.
