Kim Čong-un potvrdil pokračovanie jadrového programu Severnej Kórey
- DNES - 6:28
- Pchjongjang
Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu opätovne potvrdil svoje odhodlanie pokračovať v jadrovom programe KĹDR. Stalo sa tak v prejave pri príležitosti Dňa založenia štátu, informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.
Severná Kórea si v utorok pripomenula 9. september 1948, ktorý je dňom, keď starý otec súčasného lídra, Kim Ir-sen, v severnej časti Kórejského polostrova založil KĽDR.
Kim Čong-un vo svojom prejave síce priamo nespomenul jadrové zbrane, no jeho zmienka o „pozoruhodnom statuse“ KĽDR zrejme odkazovala na jadrový a raketový arzenál krajiny, napísala agentúra Jonhap citovaná TASR. Kim deklaroval, že „nikto a nijako nemôže ohroziť absolútne postavenie a bezpečnosť nášho štátu a žiadna sila nemôže zastaviť mohutný prúd smerujúci k ére prosperity, ktorú tvoríme my sami.“
Kimove vyjadrenia korešpondujú s doterajším postojom Severnej Kórey, že sa svojho jadrového programu nikdy nevzdá.
„Pravdou je, že socializmus, ktorý sme si zvolili, je jedinou správnou cestou,“ povedal Kim a dodal, že KĽDR si vybudovala silný politický systém a aj jej národ predstavuje veľkú silu. „Nezveríme osud našej krajiny do rúk cudzích síl,“ dodal.
Kim zároveň spomenul severokórejské jednotky vyslané na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine a ocenil ich pôsobenie v „zahraničných vojenských operáciách.“
