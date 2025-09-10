  • Články
Trump je pripravený rozšíriť clá na kupcov ruskej ropy

  • DNES - 6:19
  • Washington
Spojené štáty sú pripravené rozšíriť clá zamerané na kupcov ruskej ropy – ak EÚ podnikne podobné kroky –, aby takto zasiahli príjmy, ktoré Rusko potrebuje na financovanie vojny na Ukrajine. Agentúre AFP to v utorok povedal nemenovaný americký predstaviteľ.

Prezident USA Donald Trump sa počas rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie v pondelok a utorok zapojil do diskusií a nadniesol možnosť zavedenia ciel vo výške 50 až 100 percent na kupcov ropy, ako sú Čína a India, uviedol citovaný zdroj.

Tieto rokovania sa konali paralelne s návštevou delegácie EÚ vedenou Davidom O’Sullivanom, ktorý koordinuje globálne úsilie EÚ o zabránenie obchádzania sankcií zo strany Moskvy.

Zdrojom peňazí pre ruskú vojnovú mašinériu sú nákupy ropy zo strany Číny a Indie. Ak nezasiahnete zdroj peňazí, nemožno zastaviť vojnovú mašinériu,“ vysvetlil americký predstaviteľ.

Na rokovaní sa zúčastnili aj minister financií USA Scott Bessent, predstavitelia Úradu obchodného zástupcu USA a ministerstva zahraničných vecí. Zdroj zdôraznil, že hoci je Trump „pripravený konať“, súčasne je presvedčený, že „EÚ musí byť s nami“.

Chceme byť seriózni. Chceme, aby sa táto vojna skončila, a preto nabádame našich európskych priateľov, aby konali,“ dodal citovaný zdroj.

Okrem potenciálnych ciel, ktoré sú zo strany Trumpa preferovanou možnosťou, sa na rokovaní diskutovalo aj o otázke zablokovaných ruských štátnych aktív.

Prezident Trump v nedeľu pohrozil ďalšími sankciami voči Rusku po tom, čo Moskva spustila najväčšie letecké útoky na Ukrajinu od začiatku vojny. Trump hrozil aj postihom pre krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu – zatiaľ však uvalil tzv. sekundárne sankcie len na Indiu.

Nové sankcie voči Rusku pripravuje aj EÚ - od začiatku invázie v roku 2022 to bude v poradí už 19. sankčný balík. Podľa diplomatov Nemecko a Francúzsko presadzujú, aby súčasťou nových sankcií bol aj zásah proti ruskej ropnej spoločnosti Lukoil.

Minister financií USA Scott Bessent po stretnutí na sieti X uviedol, že v rámci stratégie Trumpa podporiť mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom sú „na stole všetky možnosti“ .

Ministerstvo financií USA k týmto rokovaniam zatiaľ neposkytlo komentár.

Zdroj: Info.sk, TASR
