Poľsko útočilo na nepriateľské objekty

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu uviedol, že lietadlá mobilizované v reakcii na opakované narušenia poľského vzdušného priestoru zasiahli „nepriateľské objekty“. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Lietadlá použili zbrane proti nepriateľským objektom,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnych sieťach a dodal, že Poľsko je v neustálom kontakte s velením NATO.

Podľa spravodajského webu Onet.pl jednotky územnej obrany boli aktivované na pozemné pátranie po zostrelených dronoch. Minister Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma a aby sa v prípade nálezu úlomkov k dronom nepribližovali a informovali políciu. Rizikovými oblasťami sú Podleské, Mazovské a Lublinské vojvodstvá.

Minister dodal, že prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk sú o najnovšom vývoji informovaní. Obyvateľov krajiny vyzval, aby zachovali pokoj a sledovali vyhlásenia poľskej armády a polície.

Niektoré letiská uzatvorili

Počas noci na stredu sa v poľských médiách objavili správy o dočasnom uzavretí letísk v Rzeszówe, Lubline a Varšave, čo súviselo s vniknutím dronov do poľského vzdušného priestoru. V reakcii na to Poľsko vyslalo do akcie svoje vlastné i bojové lietadlá aliancie NATO, pričom protivzdušná obrana a radary boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.

K danej situácii došlo krátko po tom, ako premiér Tusk oznámil, že Poľsko vo štvrtok uzavrie svoje hranice s Bieloruskom v dôsledku „veľmi agresívnych“ vojenských cvičení Západ, ktoré vykonávajú Bielorusko a Rusko. Tusk objasnil, že tento krok je aj reakciou na rastúci počet provokácií zo strany Ruska a Bieloruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
