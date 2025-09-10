  • Články
Nemecko plánuje Ukrajine poskytnúť tisíce dronov na boj proti Rusku

  DNES - 6:09
  Berlín
Nemecko spustí novú „iniciatívu hlbokého úderu“ s cieľom poskytnúť Ukrajine „niekoľko tisíc dronov s dlhým doletom“, ktoré jej pomôžu odraziť ruskú inváziu.

V utorok počas stretnutia spojencov Kyjeva v Londýne to oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V rámci tejto iniciatívy uzatvárame s ukrajinskými podnikmi viacero zmlúv v celkovej hodnote 300 miliónov eur,“ vyhlásil Pistorius. Nemecko podľa neho „rozširuje schopnosti Ukrajiny oslabiť ruskú vojenskú mašinériu vo vnútrozemí a poskytuje účinnú obranu“.

AFP pripomína, že nemecký kancelár Friedrich Merz ešte v máji počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prisľúbil, že Berlín pomôže Kyjevu vyvinúť nové zbrane s dlhým doletom, ktoré budú môcť zasiahnuť ciele na ruskom území. Merz vtedy povedal, že ministri obrany oboch krajín podpíšu memorandum o porozumení týkajúce sa výroby zbraňových systémov s dlhým doletom.

Na utorkovom zasadnutí v Londýne britský minister obrany John Healey uviedol, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej posielať Kyjevu jednosmerné útočné drony, ktoré sú „životne dôležité pre obranu Ukrajiny“.

V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude Spojené kráľovstvo financovať dodávku tisícov jednosmerných útočných dronov s dlhým doletom, vyrobených v Británii, a podporí tak naše 100-ročné partnerstvo s Ukrajinou,“ ozrejmil Healey.

Zdroj: Info.sk, TASR
