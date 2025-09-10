Nemecko plánuje Ukrajine poskytnúť tisíce dronov na boj proti Rusku
- DNES - 6:09
- Berlín
Nemecko spustí novú „iniciatívu hlbokého úderu“ s cieľom poskytnúť Ukrajine „niekoľko tisíc dronov s dlhým doletom“, ktoré jej pomôžu odraziť ruskú inváziu.
V utorok počas stretnutia spojencov Kyjeva v Londýne to oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V rámci tejto iniciatívy uzatvárame s ukrajinskými podnikmi viacero zmlúv v celkovej hodnote 300 miliónov eur,“ vyhlásil Pistorius. Nemecko podľa neho „rozširuje schopnosti Ukrajiny oslabiť ruskú vojenskú mašinériu vo vnútrozemí a poskytuje účinnú obranu“.
AFP pripomína, že nemecký kancelár Friedrich Merz ešte v máji počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prisľúbil, že Berlín pomôže Kyjevu vyvinúť nové zbrane s dlhým doletom, ktoré budú môcť zasiahnuť ciele na ruskom území. Merz vtedy povedal, že ministri obrany oboch krajín podpíšu memorandum o porozumení týkajúce sa výroby zbraňových systémov s dlhým doletom.
Na utorkovom zasadnutí v Londýne britský minister obrany John Healey uviedol, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej posielať Kyjevu jednosmerné útočné drony, ktoré sú „životne dôležité pre obranu Ukrajiny“.
„V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude Spojené kráľovstvo financovať dodávku tisícov jednosmerných útočných dronov s dlhým doletom, vyrobených v Británii, a podporí tak naše 100-ročné partnerstvo s Ukrajinou,“ ozrejmil Healey.
