Türk vyjadril zdesenie z násilia v Nepále a vyzval na dialóg
- DNES - 21:49
- Ženeva
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad eskaláciou násilia v Nepále.
Protestujúci zapálili budovu parlamentu a kanceláriu prezidenta, pri násilnom policajnom zásahu zomrelo najmenej 19 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Protesty v Nepále sa začali v pondelok ako reakcia na vládny zákaz sociálnych sietí a riešenie korupcie v krajine. Polícia sa snažila rozpustiť protestné zhromaždenia a využila na to aj ostrú muníciu, uvádza ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Türk vyhlásil, že je „zdesený zo stupňujúceho sa napätia v Nepále“, uviedla vo vyhlásení jeho kancelária. Vláda v utorok blokovanie sociálnych sietí zrušila, situácia sa však neupokojila.
„Nalieham na bezpečnostné zložky, aby postupovali s maximálnou zdržanlivosťou a zabránili ďalšiemu krviprelievaniu a zraneniam,“ povedal vysoký komisár. „Násilie nie je odpoveď,“ skonštatoval.
Türk zdôraznil, že „dialóg je tou najlepšou a jedinou cestou pri riešení problémov nepálskeho ľudu“ a že je „dôležité vypočuť aj hlasy mladých ľudí“. Podľa jeho slov majú právo na pokojné vyjadrenie svojej frustrácie, pričom existujú aj „znepokojujúce správy o zbytočnom a neprimeranom použití sily zo strany bezpečnostných zložiek“.
„Žiadam bezodkladné, dôkladné, transparentné a nezaujaté vyšetrovanie takýchto aktivít,“ prízvukoval. Zdôraznil, že aj protestujúci musia ustúpiť od násilných činov. „Som znepokojený zo správ o útokoch na verejné budovy, podniky a súkromné rezidencie, ktoré boli v niektorých prípadoch dokonca podpálené... Rovnako ma znepokojujú správy o fyzických útokoch na vysokopostavených vládnych predstaviteľov,“ doplnil a vyhlásil, že jeho úrad „je pripravený podporiť dialóg a prijať opatrenia na budovanie dôvery, ktoré pomôžu s deeskaláciou napätia“.
Nepálsky prezident Rám Čandra Púdel v utorok vyzval na národnú jednotu. „Nalieham na všetkých vrátane protestujúcich občanov, aby spolupracovali na pokojnom riešení zložitej situácie v krajine. Vyzývam všetky strany, aby... zabránili ďalšiemu poškodeniu krajiny a zasadli za rokovací stôl,“ dodal.
