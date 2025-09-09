  • Články
Biely dom: Izraelský útok v katarskej Dauhe je „nešťastný incident“

  • DNES - 21:47
  • Washington
Americký prezident Donald Trump označil utorkový izraelský útok na Hamas v katarskej Dauhe za „nešťastný incident“, ktorý neprispel k mieru v regióne.

Biely dom zároveň potvrdil predošlé tvrdenia Izraela, že o plánovanom útoku Washington vopred informoval. USA údajne varovanie včas odovzdali aj Kataru, čo Dauha popiera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a AFP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vyhlásila, že v reakcii na plánované izraelské letecké útoky odovzdal Trumpov vyslanec Steve Witkoff Kataru varovanie. „Vyhlásenia, ktoré kolujú o tom, že Katar bol o útoku informovaný vopred, sú nepravdivé. Telefonát od amerického predstaviteľa prišiel v čase, keď v Dauhe zaznel výbuch spôsobený izraelským útokom,“ napísal na platforme X hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.

Podľa Leavittovej Trump s izraelským útokom nesúhlasil. Hoci eliminácia Hamasu je podľa šéfa Bieleho domu „úctyhodný cieľ“, útok v katarskej metropole Dauha „nepomáha cieľom Izraela ani Ameriky“. „Prezident považuje Katar za silného spojenca a priateľa Spojených štátov a je veľmi nespokojný s miestom tohto útoku,“ dodala Leavittová.

Hovorkyňa Bieleho domu tiež oznámila, že po incidente hovoril americký prezident s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a „veľmi jasne vyjadril svoje myšlienky a obavy“.

Podľa agentúry Reuters hovoril Trump aj s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním, ktorého ubezpečil, že „niečo také sa na ich území už nezopakuje“.

Vedenie Hamasu utorkový izraelský útok v Dauhe podľa jedného z predstaviteľov hnutia prežilo. Celkovo si však incident vyžiadal päť mŕtvych členov, uvádza portál The Times of Israel s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie. Katarské ministerstvo vnútra oznámilo, že pri incidente zahynul jeden z jeho bezpečnostných pracovníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
