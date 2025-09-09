  • Články
Macron vymenoval za nového premiéra ministra obrany Sébastiena Lecornua

  • DNES - 21:27
  • Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vymenoval doterajšieho ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Nahradí Francoisa Bayroua, ktorého vláda v pondelok neustála hlasovanie o vyslovení nedôvery. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Macron povedal Lecornuovi, aby v parlamente rokoval o „prijatí rozpočtu pre národ a o uzavretí dohôd nevyhnutných pre rozhodnutia v nadchádzajúcich mesiacoch“, uviedol Elyzejský palác vo vyhlásení.

Lecornu (39) bol doteraz najmladším ministrom obrany vo Francúzsku. Na tomto poste pôsobil viac ako tri roky a zasadzoval sa o pokračujúcu podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom, píše AFP. Bývalý konzervatívny politik sa v roku 2017 pripojil k Macronovmu centristickému hnutiu a zastával funkcie v miestnych samosprávach či zámorských územiach. Lecornu údajne patril medzi kandidátov na premiéra už v decembri 2024, keď prezident uprednostnil Bayroua.

Francúzska vládna koalícia v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu - 194 poslancov hlasovalo za ňu a 364 proti. Bayrou preto v utorok odovzdal Macronovi demisiu. Bayrou bol šiestym premiérom počas Macronovho pôsobenia vo funkcii od roku 2017 a piatym od roku 2022.

Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník Le Figaro, chce 64 percent Francúzov, aby Macron odstúpil. Prezident však podľa AFP takýto krok vylúčil. Francúzi si budú nového prezidenta voliť v roku 2027, pričom Macron kandidovať nemôže, keďže je v úrade už druhé funkčné obdobie.

Zdroj: Info.sk, TASR
