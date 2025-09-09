Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku
- DNES - 21:29
- Praha
Pozor na obľúbenú šunku, sťahujú ju z veľkých reťazcov.
Česká Štátna veterinárna správa (SVS) varuje sťahuje z trhu Grilovanú šunku so zníženým obsahom soli od výrobcu Beskydské uzeniny. Laboratórna kontrola v nej odhalila prítomnosť nebezpečnej baktérie Listeria monocytogenes. Do obchodov po celom Česku sa dostalo takmer 200 kilogramov kontaminovaného výrobku.
Veterinárni inšpektori na prítomnosť baktérie prišli počas plánovanej kontroly u výrobcu v Moravskosliezskom kraji. Odobraté vzorky následne analyzoval Štátny veterinárny ústav v Olomouci. „Spotrebitelia, ktorí výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať a môžu ho vrátiť v mieste nákupu,“ uviedol hovorca SVS Petr Vorlíček.
Z trhu sťahujú túto šunku
- Názov výrobku: Grilovaná šunka se sníženým obsahem soli, šunka nejvyšší jakosti
- Výrobca: Beskydské uzeniny, a.s.
- Číslo šarže: 250818
- Dátum výroby: 18. 08. 2025
- Dátum spotreby: 15. 09. 2025
Foto: svscr.cz
Podľa informácií SVS bolo do distribučnej siete expedovaných viac ako 190 kilogramov tejto šunky. Zákazníci si ju mohli kúpiť v internetových obchodoch Rohlík a Košík, ako aj v predajniach reťazcov Makro, Tesco, Globus, Hruška a Tempo.
„V súčasnosti prebieha sťahovanie nepredaných balení z predaja,“ potvrdil Vorlíček. Výrobcu teraz čakajú prísne opatrenia. Okrem likvidácie stiahnutého tovaru na vlastné náklady musí vykonať mimoriadnu sanitáciu celej prevádzky a až po predložení negatívnych výsledkov z kontrolných sterov a vzoriek bude môcť pokračovať vo výrobe.
