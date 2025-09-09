  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.9.2025Meniny má Martina
21°Bratislava

Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku

  • DNES - 21:29
  • Praha
Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku

Pozor na obľúbenú šunku, sťahujú ju z veľkých reťazcov.

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) varuje sťahuje z trhu Grilovanú šunku so zníženým obsahom soli od výrobcu Beskydské uzeniny. Laboratórna kontrola v nej odhalila prítomnosť nebezpečnej baktérie Listeria monocytogenes. Do obchodov po celom Česku sa dostalo takmer 200 kilogramov kontaminovaného výrobku.

Veterinárni inšpektori na prítomnosť baktérie prišli počas plánovanej kontroly u výrobcu v Moravskosliezskom kraji. Odobraté vzorky následne analyzoval Štátny veterinárny ústav v Olomouci. „Spotrebitelia, ktorí výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať a môžu ho vrátiť v mieste nákupu,“ uviedol hovorca SVS Petr Vorlíček.

Z trhu sťahujú túto šunku

  • Názov výrobku: Grilovaná šunka se sníženým obsahem soli, šunka nejvyšší jakosti
  • Výrobca: Beskydské uzeniny, a.s.
  • Číslo šarže: 250818
  • Dátum výroby: 18. 08. 2025
  • Dátum spotreby: 15. 09. 2025

Foto: svscr.cz

Podľa informácií SVS bolo do distribučnej siete expedovaných viac ako 190 kilogramov tejto šunky. Zákazníci si ju mohli kúpiť v internetových obchodoch Rohlík a Košík, ako aj v predajniach reťazcov Makro, Tesco, Globus, Hruška a Tempo.

„V súčasnosti prebieha sťahovanie nepredaných balení z predaja,“ potvrdil Vorlíček. Výrobcu teraz čakajú prísne opatrenia. Okrem likvidácie stiahnutého tovaru na vlastné náklady musí vykonať mimoriadnu sanitáciu celej prevádzky a až po predložení negatívnych výsledkov z kontrolných sterov a vzoriek bude môcť pokračovať vo výrobe.

Baktéria Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie známe ako listerióza. Kým u zdravého jedinca môže prebehnúť bez príznakov, extrémne nebezpečná je pre tehotné ženy, novorodencov, starších ľudí a osoby s oslabenou imunitou, u ktorých môže mať fatálne následky. Baktérie sa spoľahlivo ničia dostatočnou tepelnou úpravou. Dôležité je tiež dodržiavať dátum spotreby a skladovať potraviny pri nízkych teplotách podľa odporúčania výrobcu.
Zdroj: Info.sk, svscr.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Analytik: Konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády a verejné investície

Analytik: Konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády a verejné investície

DNES - 19:04Ekonomické

Predstavené konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády a verejné investície, zatiaľ čo mnohé ďalšie z nich budú priamo či nepriamo obmedzovať spotrebu domácností či investície vo firmách.

AZZZ: Vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov

AZZZ: Vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov

DNES - 18:04Ekonomické

Vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov, čím ohrozuje efektívnosť konsolidácie a zbytočne zaťažuje podnikateľov a pracujúcich.

Opozícia reagovala na ďalší balík konsolidačných opatrení

Opozícia reagovala na ďalší balík konsolidačných opatrení

DNES - 18:03Ekonomické

Konsolidácia podľa PS utlmí ekonomiku, KDH kritizuje nejasné šetrenie štátu.

Kamenický predstavil ďalší balík konsolidačných opatrení

Kamenický predstavil ďalší balík konsolidačných opatrení

DNES - 16:59Ekonomické

Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur.

Vosveteit.sk
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
Slabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteínSlabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteín
Tvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia životTvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia život
Teória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo sebaTeória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo seba
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometreAmerická armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadomČína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP