  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.9.2025Meniny má Martina
21°Bratislava

Na diaľnici D2 havaroval kamión

  • DNES - 20:10
  • Bratislava
Na diaľnici D2 havaroval kamión

Polícia prešetruje nehodu kamiónu na diaľnici D2.

Dopravní policajti aktuálne dokumentujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Na približne 28. kilometri tam havaroval kamión.

Podľa doposiaľ zistených informácií sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu nákladného vozidla, následkom čoho došlo k jeho nárazu do zvodidiel,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. „Pri nehode utrpel vodič kamióna ľahké zranenia. Dychová skúška skončila s negatívnym výsledkom,“ dodali policajti.

Vyzvali zároveň vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom, premávku v ňom presmerovali do ľavého jazdného pruhu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rýchlik zrazil osobu na železničnej trati

Rýchlik zrazil osobu na železničnej trati

DNES - 17:25Domáce

Došlo k stretu vlaku s osobou v koľajisku.

SHMÚ varuje pred počasím v stredu a vo štvrtok

SHMÚ varuje pred počasím v stredu a vo štvrtok

DNES - 16:37Domáce

Na väčšine územia Slovenska možno očakávať intenzívne zrážky.

Stavrovská: Počas holokaustu čelili zdravotne postihnutí násiliu často ako prví

Stavrovská: Počas holokaustu čelili zdravotne postihnutí násiliu často ako prví

DNES - 15:33Domáce

V utorok si pripomíname jednu z najtemnejších kapitol dejín ľudstva, holokaust.

Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra, aby vypovedal zmluvu na hasičské autá

Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra, aby vypovedal zmluvu na hasičské autá

DNES - 15:23Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby vypovedal zmluvu s dodávateľom hasičských áut, ktoré podľa neho nespĺňajú kvalitatívne požiadavky a doteraz bolo dodané iba jedno z nich.

Vosveteit.sk
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
Slabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteínSlabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteín
Tvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia životTvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia život
Teória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo sebaTeória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo seba
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometreAmerická armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadomČína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP