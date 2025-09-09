Polícia chytila na diaľnici vodiča formuly, zasahoval aj vrtuľník
- DNES - 19:19
- Příbram
Tentoraz mužovi prilba nepomohla.
V nedeľu (7.9.) ráno riešila česká polícia na diaľnici D4 neobvyklý incident. Polícia po krátkom pátraní zastavila 51-ročného muža, ktorý sa po diaľnici preháňal v pretekárskej formule. V minulosti sa podobný prípad už stal, no vodiča sa vtedy pre prilbu nepodarilo identifikovať.
Na tiesňovú linku 158 zavolal prvý svedok s tým, že na čerpacej stanici pri meste Dobříš stojí pretekárska formula. „Len dve minúty po prvom oznámení nám ďalší oznamovateľ hlásil, že formula sa už rúti po diaľnici D4 v smere na Příbram,“ informovala hovorkyňa polície Stredočeského kraja Michaela Richterová.
Operačný dôstojník okamžite zalarmoval niekoľko policajných hliadok a do pátracej akcie bol nasadený aj vrtuľník. Približne 15 minút od prvého hlásenia sa policajtom z príbramského obvodného oddelenia podarilo formulu zastaviť v obci Buk.
Za volantom sedel 51-ročný muž, ktorého hliadka na mieste stotožnila. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol aj testu na drogy, pričom oba výsledky boli negatívne. Následne ho policajti previezli na oddelenie, kde mal podať vysvetlenie, no odmietol sa k čomukoľvek vyjadriť.
Český portál Expres.cz priniesol informáciu, že za volantom mal sedieť podnikateľ a bývalý policajt Milan V. Polícia ho chytila priamo pred jeho domom. Expres.cz upozorňuje, že podnikateľova luxusná vila nie je skolaudovaná a stojí na pozemku, ktorý je v katastri vedený ako orná pôda.
V minulosti polícii unikol
Prípady, keď sa formula objavila na verejných komunikáciách, polícia riešila už v minulosti. Tentoraz sa však podarilo vodiča chytiť priamo pri čine. „V minulosti sme už opakovane riešili jazdu formuly na diaľnici, ale predtým nebolo možné preukázať, kto konkrétne vozidlo viedol, vzhľadom na prilbu na hlave,“ vysvetlila hovorkyňa. „Tentoraz je situácia iná, pretože sa nám podarilo vodiča na mieste zastavenia stotožniť.“
To, že aj v minulosti išlo o Milana V., nepriamo potvrdil jeho syn Lukáš. „Akcie prebehli vždy bez problémov. Všetci dobre vedia, že formula od roku 2019 po diaľnici v Česku jazdí a ľudia si na to budú musieť zvyknúť,“ vyhlásil pre médiá.
Keďže sa muž odmietol vyjadriť, policajti celý prípad postúpili na riešenie príslušnému správnemu orgánu. V správnom konaní mu teraz hrozí pokuta niekoľko tisíc korún českých a zákaz riadenia motorových vozidiel.
Polícia zároveň upozorňuje, že pretekárske autá tohto typu nie sú schválené na jazdu na pozemných komunikáciách. „Formula má ostré hrany, nemá svetlá, smerovky, evidenčné čísla ani ďalšie prvky dôležité pre bezpečnú prevádzku,“ dodala Michaela Richterová s tým, že jazda takýmto vozidlom je extrémne nebezpečná nielen pre samotného vodiča, ale aj pre všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky.
