Opozícia reagovala na ďalší balík konsolidačných opatrení
- DNES - 18:03
- Bratislava
Konsolidácia podľa PS utlmí ekonomiku, KDH kritizuje nejasné šetrenie štátu.
Nový balík opatrení na konsolidáciu verejných financií predstavený ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) vo výške 2,7 miliardy eur podľa opozičného Progresívneho Slovenska (PS) výrazne utlmí ekonomiku a hrozí prepad Slovenska do recesie. Veľká časť opatrení totiž zvyšuje zdanenie ekonomickej aktivity. KDH tiež kritizuje chýbajúce konkrétne opatrenia v úsporách na strane štátu aj prejedanie eurofondov na energodotácie.
Progresívcom chýbajú prorastové opatrenia, ktoré by pomohli zvýšiť výkon ekonomiky a priniesť viac peňazí do štátneho rozpočtu. „Je tu reálna hrozba, že Laco Kamenický a táto partia nás zatiahnu do hospodárskej recesie a tá znamená chudobu. Už dnes máme na Slovensku vyše milióna ľudí, ľudí ohrozených chudobou, to číslo stúpa v desaťtisícoch, a to je výsledkom tejto vlády,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Medzi opatreniami sú okrem iného zvýšenie zdravotných odvodov zamestnancov o jeden percentuálny bod, zvýšenie zdanenia ľudí s vysokými príjmami či zvýšenie sociálnych odvodov pre živnostníkov. Ďalšie opatrenia, ako je zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty na potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli prinesie podľa PS ďalší rast cien potravín.
Poslanec za KDH Jozef Hajko pripomenul, že z avizovaných 1,14 miliardy eur, ktoré majú ušetriť ministerstvá a úrady je 430 miliónov na energopomoc, ktoré by sa mali uhradiť z eurofondov. „Tých 700 miliónov eur, ktoré vláda sľubuje, že ušetrí na sebe, je zatiaľ v oblakoch,“ zdôraznil Hajko. Minister Kamenický zatiaľ konkrétne možnosti úspor nešpecifikoval, no na tlačovej konferencii tvrdil, že mu jednotlivé rezorty majú doručiť konkrétne čísla do konca tohto týždňa.
Vláda ide ďalej podľa SaS a Hnutia Slovensko ožobračovať bežných ľudí
Konsolidačný balíček na rok 2026 ide ďalej ožobračovať bežných Slovákov. Uviedli to predstavitelia opozičných SaS a Hnutie Slovensko v reakcii na opatrenia, ktoré v utorok predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
SaS považuje predstavený tretí konsolidačný balíček ministra Kamenického za dôkaz, že vláda naďalej žije z klamstiev a ožobračovania občanov. Namiesto reálnych úspor na strane štátu opäť platia ľudia a firmy. „Čakali sme, že konečne príde na rad vláda a zaplatí 100 % svojej časti. Namiesto toho má byť 55 % bremena na pleciach občanov a firiem a len 45 % na strane štátu. A úprimne, obávam sa, že ani toto Kamenický nedokáže naplniť. Minulý rok ešte vláda predstupovala spoločne, dnes tam bol minister sám. To jasne ukazuje, ako veľmi tejto vláde na konsolidácii záleží - a ako vážne to vôbec myslí. Kamenický nie je schopný doručovať výsledky a je zrelý na odvolanie,“ vyhlásil podpredseda SaS Marián Viskupič.
SaS upozorňuje, že vláda zvyšuje aj ďalšie daňovo–odvodové zaťaženie. „Čaká nás zvýšenie zdravotných odvodov o 1 %. To je čisté zdieranie ľudí a firiem. Rovnako daň z poistenia - čím je občan zodpovednejší, tým viac zaplatí štátu. To je úplne postavené na hlavu,“ doplnil Viskupič.
Súčasná vláda podľa opozičného Hnutia Slovensko nedokáže šetriť na sebe, ale len orať na chrbtoch obyčajných ľudí na Slovensku. „Porazenými v konsolidácii číslo tri sú živnostníci, dôchodcovia, ľudia, ktorí sa ocitli na ulici, ako aj ľudia vytvárajúci hodnoty pre Slovensko,“ uviedol poslanec Július Jakab.
„Víťazmi konsolidácie sú, naopak, daňoví podvodníci, ktorí dostanú amnestie, členovia vlády na čele s premiérom, ktorým sa platy neznížia, ale zvýšia, a taktiež spoločnosti prevádzkujúce hazard,“ zdôraznil Jakab. Kritizoval aj neochotu vlády siahnuť si na vlastné mzdy, rozpočty politických strán či finančné zdroje blízke hazardnému biznisu a daňovým podvodníkom. Tretia konsolidácia podľa jeho slov nie je nová, neznamená jednorazové výdavky, ľudia budú platiť stále poplatky aj z predchádzajúcich dvoch konsolidačných balíčkov.
Kamenický v utorok informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.
