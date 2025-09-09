  • Články
Rýchlik zrazil osobu na železničnej trati

  • DNES - 17:25
  • Vrútky
Došlo k stretu vlaku s osobou v koľajisku.

Dnes popoludní došlo k nehode na železničnej trati medzi Turanmi a Vrútkami. Rýchlik smerujúci z Košíc do Bratislavy zrazil osobu v koľajisku. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.

„Prerušená doprava v úseku Turany -Vrútky nákladná stanica od 16:10 hod. Pre zrážku s osobou na trati,“ uviedla ZSSK.

V dôsledku nehody bola v úseku prerušená železničná doprava. Obnovená bola od 16:45 hod. Viaceré vlaky však museli napriek tomu odrieknuť:

  • Os 3926 (Liptovský Hrádok 15:27 - Skalité 18:25) je odrieknutý v úseku Turany - Vrútky.
  • Os 3425 (Skalité 14:34 - Liptovský Mikuláš 17:19) je odrieknutý v úseku Vrútky - Turany.

Po tragédií ostal rýchlik Ex 618 odstavený v blízkosti nákladnej stanice vo Vrútkach. ZSSK odhaduje, že vlak bude meškať približne 120 minút.

Zdroj: Info.sk, mastodon.social/@zssk_mimoriadne
