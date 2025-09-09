Rýchlik zrazil osobu na železničnej trati
Došlo k stretu vlaku s osobou v koľajisku.
Dnes popoludní došlo k nehode na železničnej trati medzi Turanmi a Vrútkami. Rýchlik smerujúci z Košíc do Bratislavy zrazil osobu v koľajisku. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.
„Prerušená doprava v úseku Turany -Vrútky nákladná stanica od 16:10 hod. Pre zrážku s osobou na trati,“ uviedla ZSSK.
V dôsledku nehody bola v úseku prerušená železničná doprava. Obnovená bola od 16:45 hod. Viaceré vlaky však museli napriek tomu odrieknuť:
- Os 3926 (Liptovský Hrádok 15:27 - Skalité 18:25) je odrieknutý v úseku Turany - Vrútky.
- Os 3425 (Skalité 14:34 - Liptovský Mikuláš 17:19) je odrieknutý v úseku Vrútky - Turany.
Po tragédií ostal rýchlik Ex 618 odstavený v blízkosti nákladnej stanice vo Vrútkach. ZSSK odhaduje, že vlak bude meškať približne 120 minút.
SHMÚ varuje pred počasím v stredu a vo štvrtok
Na väčšine územia Slovenska možno očakávať intenzívne zrážky.
Stavrovská: Počas holokaustu čelili zdravotne postihnutí násiliu často ako prví
V utorok si pripomíname jednu z najtemnejších kapitol dejín ľudstva, holokaust.
Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra, aby vypovedal zmluvu na hasičské autá
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby vypovedal zmluvu s dodávateľom hasičských áut, ktoré podľa neho nespĺňajú kvalitatívne požiadavky a doteraz bolo dodané iba jedno z nich.
SaS: Koalícia sa bojí kontroly, odvolávanie vlády nebude v úvode schôdze
Koalícia sa bojí kontroly, neschválila totiž presun návrhu na odvolávanie vlády na úvod aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to na tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Návrh na vyslovenie nedôv