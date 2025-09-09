SHMÚ varuje pred počasím v stredu a vo štvrtok
Na väčšine územia Slovenska možno očakávať intenzívne zrážky.
Na väčšine územia Slovenska možno v priebehu stredy a štvrtka (10. a 11. 9.) očakávať intenzívne zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred dažďom, na časti územia bude platiť jej zvýšený, druhý stupeň.
Výstraha platí od stredajšieho poludnia do štvrtkového rána (6.00 h) pre celé západné i stredné Slovensko, s výnimkou časti Kysúc a Oravy. Pre okresy Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Banskobystrického i časti Nitrianskeho, Žilinského a Košického kraja bude platiť zvýšená výstraha druhého stupňa. „Ojedinele očakávame výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok viac ako 50 mm. Časť zrážok môže spadnúť pri búrkach,“ upozornili meteorológovia v tejto súvislosti.
V priebehu štvrtka sa má zrážková činnosť vo zvýšenej miere prejaviť aj na východnom Slovensku.
Okrem zrážok upozornil SHMÚ i na silný vietor vo vysokohorských polohách, kde od stredajšieho podvečera do štvrtkového rána môže dosiahnuť vietor pri nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahu pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.
Rýchlik zrazil osobu na železničnej trati
Došlo k stretu vlaku s osobou v koľajisku.
Stavrovská: Počas holokaustu čelili zdravotne postihnutí násiliu často ako prví
V utorok si pripomíname jednu z najtemnejších kapitol dejín ľudstva, holokaust.
Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra, aby vypovedal zmluvu na hasičské autá
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby vypovedal zmluvu s dodávateľom hasičských áut, ktoré podľa neho nespĺňajú kvalitatívne požiadavky a doteraz bolo dodané iba jedno z nich.
SaS: Koalícia sa bojí kontroly, odvolávanie vlády nebude v úvode schôdze
Koalícia sa bojí kontroly, neschválila totiž presun návrhu na odvolávanie vlády na úvod aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to na tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Návrh na vyslovenie nedôv