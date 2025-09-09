Stavrovská: Počas holokaustu čelili zdravotne postihnutí násiliu často ako prví
V utorok si pripomíname jednu z najtemnejších kapitol dejín ľudstva, holokaust.
Medzi jeho obeťami boli aj tisíce ľudí so zdravotným postihnutím. Títo ľudia boli často prví, ktorí čelili prenasledovaniu, násiliu a systematickému vyhladzovaniu. Ich životy boli neprávom označené za „menejcenné“, ich existencia za „nepotrebnú“. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská na to poukázala na sociálnej sieti pri príležitosti utorkového pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
„Spomíname na milióny nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami nenávisti, predsudkov a ideológie, ktorá popierala ich ľudskú dôstojnosť. Dnes, keď si uctievame ich pamiatku, máme povinnosť nielen spomínať, ale aj učiť sa z minulosti,“ upozornila Stavrovská. Zdôraznila, že každý človek má právo na dôstojnosť, slobodu a rovnosť, bez ohľadu na to, či má zdravotné postihnutie, odkiaľ pochádza, alebo ako vyzerá.
Stavrovská tiež apeluje, že našou spoločnou zodpovednosťou je budovať svet, v ktorom nikto nebude vylúčený či diskriminovaný. „Nech je tento deň pripomienkou toho, že ľudskosť a rešpekt musia vždy stáť nad predsudkami a nenávisťou,“ uzavrela Stavrovská.
Slovenská republika si pripomína 9. september ako pamätný deň - Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vláda vojnovej SR prijala 9. septembra 1941 Židovský kódex, ktorý ustanovil osobitný právny režim pre občanov židovského pôvodu a vyznania a zásadne obmedzil ich občianske, náboženské, spoločenské a základné ľudské práva na území vtedajšieho Slovenska. Nariadenie bolo súhrnom právnych predpisov o spoločenskej, ekonomickej a občianskej degradácii Židov, ktorá vyústila do ich deportácií do nacistických koncentračných táborov.
