Utorok, 9.9.2025
Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra, aby vypovedal zmluvu na hasičské autá

  • DNES - 15:23
  • Bratislava
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby vypovedal zmluvu s dodávateľom hasičských áut, ktoré podľa neho nespĺňajú kvalitatívne požiadavky a doteraz bolo dodané iba jedno z nich.

Na tlačovej konferencii o tom informoval exminister vnútra a poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec a poslanec NR SR Gábor Grendel (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ). Mikulec sa odvolal na slová ministra, kde vypovedanie neplnených zmlúv sľúbil.

Ja si myslím, že firma, ktorá bola vysúťažená, jednoducho nie je schopná dodávať autá v kvalite, v ktorej boli požadované. Tak preto vyzývam ministra vnútra, aby od tej zmluvy odstúpil alebo, ak neodstúpi, tak aby zabezpečil všetky kroky k tomu, aby tie nasledujúce autá boli dodávané v požadovanej kvalite,“ vyhlásil Mikulec. Šutaja Eštoka takisto vyzval, aby hasičom povedal, čo je pravda na tvrdeniach, že už rokuje s novým dodávateľom.

Ako dodal, na dodané hasičské auto sa bol osobne pozrieť. Malo sa podľa neho vrátiť zo servisu, kde mu museli vymeniť prevodovku. Spomenul takisto podľa neho nevhodné brzdy na aute. „Ja sám som včera mal možnosť vyskúšať to auto, len prišlo zo servisu, tie brzdy boli horúce,“ tvrdí.

Podľa Grendela je tento nákup hasičskej techniky symbolom výkonu funkcie Šutaja Eštoka i celého vládnutia koalície. „Úlohou zložiek ministerstva vnútra, teda aj Hasičského a záchranného zboru, je chrániť život, zdravie a majetok daňových poplatníkov, občanov Slovenskej republiky. Ale s nefunkčnou technikou sa to nedá,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
