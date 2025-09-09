  • Články
Polícia našla úkryt muža, ktorý bol s deťmi na úteku štyri roky

  • DNES - 14:50
  • Wellington
Polícia našla úkryt muža, ktorý bol s deťmi na úteku štyri roky

Muž, ktorý v pondelok zomrel pri prestrelke v mestečku Piopio po tom, čo bol štyri roky na úteku so svojimi deťmi, mal úkryt v hustom poraste v novozélandskom lese, uviedla v utorok miestna polícia. TASR o informovala podľa správy agentúry AFP.

Phillips a jeho deti boli veľmi mobilní a často sa presúvali,“ povedal novozélandský policajný komisár Richard Chambers. Neustály pohyb rodiny znemožňoval polícii ich nájsť, vysvetlil. Úrady tiež postupovali voči Phillipsovi veľmi opatrne, pretože vedeli, že je ozbrojený.

V Phillipsovom úkryte v hustom kroví v lese mala rodina k dispozícii dve červené štvorkolky, strelné zbrane a muníciu, dodala polícia. Zverejnené fotografie okolia zobrazujú rozhádzané nádoby na palivo, rezervné pneumatiky a prázdne fľaše.

Tábor sa nachádzal len dva kilometre od miesta, kde sa v pondelok odohrala prestrelka, povedal komisár.

Úrady sa domnievajú, že Phillipsovi niekoľko ľudí pomáhalo skrývať sa pred políciou. Bude preto vyšetrovať, či mal pomoc aj pri získavaní zbraní a štvorkoliek.

Tom Phillips bol zastrelený „z blízkej vzdialenosti“, vysvetlil Chambers. Phillipsa zabila policajná hliadka, ktorá bola privolaná k možnému vlámaniu. Phillips predtým do hlavy a ramena postrelil iného policajta, ktorého letecky prepravili do nemocnice, kde ho operovali.

Podľa polície mal Phillips pri sebe jedno z detí, ktoré vyviazlo bez zranení a spolupracovalo s políciou. Ďalšie dve deti sa v pondelok podarilo nájsť po celodennom pátraní v spomínanom úkryte.

Od úteku v roku 2021 polícia podozrievala Phillipsa zo spáchania viacerých zločinov a obvinila ho z lúpeže, ublíženia na zdraví a nezákonného držania strelnej zbrane.

Matka troch detí v pondelok žiadala o rešpektovanie súkromia rodiny, keďže deti sa po dlhej dobe opäť integrujú do stabilného prostredia. Deti, ktoré majú medzičasom deväť, desať a 12 rokov, totiž od úteku nechodili do školy.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP