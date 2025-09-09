Polícia našla úkryt muža, ktorý bol s deťmi na úteku štyri roky
- DNES - 14:50
- Wellington
Muž, ktorý v pondelok zomrel pri prestrelke v mestečku Piopio po tom, čo bol štyri roky na úteku so svojimi deťmi, mal úkryt v hustom poraste v novozélandskom lese, uviedla v utorok miestna polícia. TASR o informovala podľa správy agentúry AFP.
„Phillips a jeho deti boli veľmi mobilní a často sa presúvali,“ povedal novozélandský policajný komisár Richard Chambers. Neustály pohyb rodiny znemožňoval polícii ich nájsť, vysvetlil. Úrady tiež postupovali voči Phillipsovi veľmi opatrne, pretože vedeli, že je ozbrojený.
V Phillipsovom úkryte v hustom kroví v lese mala rodina k dispozícii dve červené štvorkolky, strelné zbrane a muníciu, dodala polícia. Zverejnené fotografie okolia zobrazujú rozhádzané nádoby na palivo, rezervné pneumatiky a prázdne fľaše.
Tábor sa nachádzal len dva kilometre od miesta, kde sa v pondelok odohrala prestrelka, povedal komisár.
Úrady sa domnievajú, že Phillipsovi niekoľko ľudí pomáhalo skrývať sa pred políciou. Bude preto vyšetrovať, či mal pomoc aj pri získavaní zbraní a štvorkoliek.
Tom Phillips bol zastrelený „z blízkej vzdialenosti“, vysvetlil Chambers. Phillipsa zabila policajná hliadka, ktorá bola privolaná k možnému vlámaniu. Phillips predtým do hlavy a ramena postrelil iného policajta, ktorého letecky prepravili do nemocnice, kde ho operovali.
Podľa polície mal Phillips pri sebe jedno z detí, ktoré vyviazlo bez zranení a spolupracovalo s políciou. Ďalšie dve deti sa v pondelok podarilo nájsť po celodennom pátraní v spomínanom úkryte.
Od úteku v roku 2021 polícia podozrievala Phillipsa zo spáchania viacerých zločinov a obvinila ho z lúpeže, ublíženia na zdraví a nezákonného držania strelnej zbrane.
Matka troch detí v pondelok žiadala o rešpektovanie súkromia rodiny, keďže deti sa po dlhej dobe opäť integrujú do stabilného prostredia. Deti, ktoré majú medzičasom deväť, desať a 12 rokov, totiž od úteku nechodili do školy.
Pierre De Gaulle dúfa, že mu Putin udelí ruské občianstvo
Pierre de Gaulle, vnuk bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla, sa snaží získať ruské občianstvo.
V Rusku sa obávajú návratu vojakov po skončení vojny na Ukrajine
V Rusku sa obávajú návratu státisícov vojakov v prípade skončenia vojny na Ukrajine a ich opätovného začlenenia do spoločnosti, ktoré môžu sprevádzať sociálne problémy.
Meloniová odmietla kritiku za súkromný výlet s dcérou do New Yorku
Víkendový výlet talianskej premiérky Giorgie Meloniovej s dcérou do New Yorku vyvolal kritiku jej politických oponentov, ktorí tento krok označili za zanedbávanie domácich záležitostí.
Časť Berlína ochromil blackout spôsobený podpálením stožiarov
Približne 50.000 domácností, ako aj 3000 firiem a iných prevádzok postihol rozsiahly výpadok prúdu spôsobený zrejme politicky motivovaným podpaľačským útokom extrémistov na dva stožiare vysokého napätia.