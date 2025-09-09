  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.9.2025Meniny má Martina
26°Bratislava

Meloniová odmietla kritiku za súkromný výlet s dcérou do New Yorku

  • DNES - 14:43
  • Rím
Meloniová odmietla kritiku za súkromný výlet s dcérou do New Yorku

Víkendový výlet talianskej premiérky Giorgie Meloniovej s dcérou do New Yorku vyvolal kritiku jej politických oponentov, ktorí tento krok označili za zanedbávanie domácich záležitostí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Líderka strany Bratia Talianska v pondelok kritiku odmietla. „Rozhodla som sa plniť úlohu, ktorú považujem za svoju najkrajšiu a najprirodzenejšiu - úlohu matky,“ zareagovala na sociálnych sieťach.

Víkend strávila v americkom veľkomeste so svojou dcérou Ginevrou, ktorá ju už v minulosti sprevádzala na oficiálnych zahraničných cestách. Tentoraz leteli súkromne komerčnou linkou.

Premiérka opísala víkend ako predčasný narodeninový darček pre Ginevru, ktorá čoskoro oslávi deviate narodeniny.

Opoziční politici požadovali vysvetlenie, prečo premiérka nevzdala úctu slávnemu módnemu návrhárovi Giorgiovi Armanimu, ktorý zomrel minulý týždeň. Armaniho súkromný pohreb bol v pondelok.

Premiérkina kancelária po jej návrate cestu do New Yorku potvrdila a varovala právnymi krokmi pred šírením falošných informácií o tejto ceste.

Meloniová a jej strana si naďalej udržujú silnú pozíciu v prieskumoch verejnej mienky, a to aj tri roky po tom, čo sa ujala premiérskej funkcie na čele pravicovej koalície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pierre De Gaulle dúfa, že mu Putin udelí ruské občianstvo

Pierre De Gaulle dúfa, že mu Putin udelí ruské občianstvo

DNES - 15:31Zahraničné

Pierre de Gaulle, vnuk bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla, sa snaží získať ruské občianstvo.

V Rusku sa obávajú návratu vojakov po skončení vojny na Ukrajine

V Rusku sa obávajú návratu vojakov po skončení vojny na Ukrajine

DNES - 15:29Zahraničné

V Rusku sa obávajú návratu státisícov vojakov v prípade skončenia vojny na Ukrajine a ich opätovného začlenenia do spoločnosti, ktoré môžu sprevádzať sociálne problémy.

Polícia našla úkryt muža, ktorý bol s deťmi na úteku štyri roky

Polícia našla úkryt muža, ktorý bol s deťmi na úteku štyri roky

DNES - 14:50Zahraničné

Muž, ktorý v pondelok zomrel pri prestrelke v mestečku Piopio po tom, čo bol štyri roky na úteku so svojimi deťmi, mal úkryt v hustom poraste v novozélandskom lese.

Časť Berlína ochromil blackout spôsobený podpálením stožiarov

Časť Berlína ochromil blackout spôsobený podpálením stožiarov

DNES - 13:50Zahraničné

Približne 50.000 domácností, ako aj 3000 firiem a iných prevádzok postihol rozsiahly výpadok prúdu spôsobený zrejme politicky motivovaným podpaľačským útokom extrémistov na dva stožiare vysokého napätia.

Vosveteit.sk
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
Slabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteínSlabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteín
Tvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia životTvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia život
Teória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo sebaTeória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo seba
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometreAmerická armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadomČína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP