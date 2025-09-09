  • Články
Skupina Volkswagen plánuje veľké investície do umelej inteligencie

  DNES - 14:14
  Mníchov
Skupina Volkswagen (VW) plánuje do roku 2030 vložiť do rozvoja umelej inteligencie (AI) jednu miliardu eur.

Investície budú smerovať do všetkých oblastí podnikania, oznámila v utorok Hauke Starsová, členka predstavenstva koncernu zodpovedná za informačné technológie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Tieto investície by mali do roku 2035 priniesť vďaka zvýšeniu efektívnosti úspory vo výške až štyroch miliárd eur, povedala Starsová na automobilovom veľtrhu IAA Mobility v Mníchove. „Umelá inteligencia je pre nás kľúčom k väčšej rýchlosti, kvalite a konkurencieschopnosti - v celom hodnotovom reťazci, od vývoja vozidiel až po výrobu,“ dodala.

Volkswagen už spolupracuje s francúzskou softvérovou spoločnosťou Dassault Systemes na vytvorení vývojového prostredia podporovaného umelou inteligenciou, ktoré by sa malo používať vo všetkých značkách koncernu a vo všetkých regiónoch. K urýchleniu vývoja majú prispieť aj virtuálne testy a simulácie. Koncernové značky sa tiež snažia skrátiť proces vývoja produktov na 36 mesiacov alebo menej, čo by v porovnaní so súčasnosťou znamenalo zefektívnenie najmenej o jeden rok.

Zdroj: Info.sk, TASR
