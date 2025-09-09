V úvode schôdze zložili poslanecký sľub Igor Dušenka a Gréta Gregorová
V úvode septembrovej schôdze Národnej rady (NR) SR zložili poslanecký sľub noví poslanci Igor Dušenka a poslankyňa Gréta Gregorová.
Dušenka nahradil zosnulú poslankyňu Annu Záborskú, pôsobiť bude v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ. Gregorová bude v klube Progresívneho Slovenska (PS). Nastúpila za Vieru Kalmárovú, ktorá odišla z parlamentu z osobných dôvodov.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života,“ znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.
M. Žilinka: Prejavy nenávisti a rasizmu nesmú mať miesto v našom živote
Prejavy nenávisti, rasizmu a antisemitizmu nesmú mať miesto v našom živote. Nesmieme pripustiť opakovanie histórie.
Po nehode pri Drienovci je v troch nemocniciach hospitalizovaných šesť ľudí
Po pondelkovej (8. 9.) dopravnej nehode autobusu a kamióna pri Drienovci v okrese Košice-okolie je v troch nemocniciach hospitalizovaných šesť ľudí. Jedna osoba je v kritickom stave.
Richard Raši: Holokaust a iné formy rasizmu ukazujú, ako spoločnosť nemá fungovať
Holokaust a iné formy rasového násilia a neznášanlivosti ukazujú, ako spoločnosť nemá fungovať.
Nájdenú bombu v centre Bratislavy sa podarilo deaktivovať
Bombu, ktorú našli pri výkopových prácach v centre Bratislavy, sa podarilo v utorok o 10.45 h bezpečne deaktivovať.