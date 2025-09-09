M. Žilinka: Prejavy nenávisti a rasizmu nesmú mať miesto v našom živote
Prejavy nenávisti, rasizmu a antisemitizmu nesmú mať miesto v našom živote. Nesmieme pripustiť opakovanie histórie.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka to na sociálnej sieti uviedol pri príležitosti utorkového pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
„Deviateho septembra 1941 na území Slovenskej republiky nadobudol účinnosť tzv. Židovský kódex. Rozsiahle antisemitské nariadenie (270 paragrafov) – neľudské, kruté, nemorálne, pozbavujúce občianskych práv občanov len pre ich židovský pôvod. Ale najmä majúce za následok nesmierne tragédie jednotlivcov, rodín a celej spoločnosti,“ poukázal Žilinka.
Slovenská republika si pripomína 9. september ako pamätný deň - Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vláda vojnovej SR prijala 9. septembra 1941 Židovský kódex, ktorý ustanovil osobitný právny režim pre občanov židovského pôvodu a vyznania a zásadne obmedzil ich občianske, náboženské, spoločenské a základné ľudské práva na území vtedajšieho Slovenska.
