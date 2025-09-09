  • Články
Po nehode pri Drienovci je v troch nemocniciach hospitalizovaných šesť ľudí

  • DNES - 12:29
  • Košice
Po pondelkovej (8. 9.) dopravnej nehode autobusu a kamióna pri Drienovci v okrese Košice-okolie je v troch nemocniciach hospitalizovaných šesť ľudí. Jedna osoba je v kritickom stave.

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice sú po nehode autobusu hospitalizovaní traja pacienti. Dvaja z nich so stredne ťažkými poraneniami sú hospitalizovaní na klinike úrazovej chirurgie, pričom jeden pacient je neplnoletý. Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny je hospitalizovaný tretí pacient. Jeho stav je kritický," povedala pre TASR hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.

Podľa Bianky Krejčíovej z Penta Hospitals SK je v nemocnici v Rožňave hospitalizovaný jeden pacient, ktorý je v stabilizovanom stave. „V Nemocnici Agel Košice-Šaca sú po nehode hospitalizovaní dvaja pacienti v stabilizovanom stave,“ povedala pre TASR Ivana Holíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica v košickej Šaci patrí.

K dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. O život pri nej prišiel 63-ročný vodič autobusu. Ďalších 33 ľudí utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. UNLP v Košiciach v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán.

Zdroj: Info.sk, TASR
