Fínsky prezident: Dovoz ruskej ropy a plynu do SR a Maďarska sa musí skončiť
- DNES - 12:00
- Helsinki
Dovoz ruskej ropy a plynu na Slovensko a do Maďarska sa musí skončiť, vyhlásil v utorok v Helsinkách fínsky prezident Alexander Stubb po stretnutí s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.
Zdôraznil, že Európa a Spojené štáty koordinujú sankčnú politiku a skúmajú aj možnosť využitia zmrazených ruských aktív na oslabenie ruskej vojnovej mašinérie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
V Helsinkách obaja prezidenti vystúpili s jednotným postojom k Rusku a deklarovali, že Fínsko i Poľsko sú garantmi bezpečnosti na východnom krídle NATO. Stubb pripomenul, že prostredie v baltskom priestore je dlhodobo nepredvídateľné a vyžaduje ďalšie posilňovanie odstrašenia a investície do obrany.
Nawrocki vyzdvihol fínsku civilnú obranu a pripomenul že Poľsko na obranu vynakladá 4,7 percenta HDP a disponuje jednou z najsilnejších armád v Európe. Zároveň zdôraznil, že Poľsko patrí k najväčším podporovateľom Ukrajiny a poskytlo útočisko asi jeden a pol miliónu ukrajinských utečencov.
Prezidenti upozornili, že Vladimirovi Putinovi nemožno dôverovať a že jeho cieľom je hrať o čas. Podľa Stubba môžu bezpečnostné záruky pre Ukrajinu prísť až po prímerí alebo mierovej dohode, pričom Fínsko sa na nich pravdepodobne v nejakej forme bude podieľať. Nawrocki dodal, že Poľsko vojakov na územie Ukrajiny nevyšle, no zostane kľúčovým logistickým uzlom pre pomoc Kyjevu. Zdôraznil tiež, že obe krajiny čelia hybridným hrozbám na svojich hraniciach.
Stretnutie sa venovalo aj transatlantickým vzťahom. Poľský prezident označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za jediného lídra schopného donútiť Putina k rokovaniam. Rozhodnutie ponechať americké jednotky v Poľsku označil za dobrú správu pre strednú a severnú Európu. Stubb zdôraznil význam osobných väzieb s americkým vedením a dôležitosť stabilného ukotvenia oboch krajín v NATO.
