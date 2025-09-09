Predkladatelia s rezortom financií finalizujú zmeny v transakčnej dani
- DNES - 11:15
- Bratislava
Predkladatelia zmien v dani z finančných transakcií ešte rokujú s Ministerstvom financií (MF) SR o podobe pozmeňujúceho návrhu, ktorý by mal prísť k novele v druhom čítaní.
To sa očakáva na nadchádzajúcej septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR, zmeny mali podľa pôvodného návrhu platiť od polovice októbra. O novele mal opakovane rokovať finančný výbor parlamentu, v utorok však tento bod opäť odložil.
Návrh novely predložili ešte pred letom poslanci koaličnej SNS. Snažia sa presadiť, aby transakčnú daň neplatili živnostníci a malé firmy s obratom do 100.000 eur ročne. Právna norma prešla prvým čítaním, podporuje ju aj opozícia, rezort financií s ňou naopak najprv nesúhlasil. Pred definitívnym schválením novely v parlamente má dôjsť ešte k jej úprave.
„Obdržali sme žiadosť poslanca (Adama) Lučanského, podľa ktorého s ministerstvom financií prebieha debata o finálnej podobe pozmeňovacieho návrhu, ktorý by mal byť pripravený budúci týždeň v rámci celého konsolidačného balíka. Potom by sme zaradili tento návrh na schôdzu výboru,“ priblížil v utorok predseda finančného výboru Ján Blcháč (Hlas-SD).
