Richter pripúšťa odklad hlasovania o ústave, SNS má stiahnuť svoje návrhy
- DNES - 11:00
- Bratislava
Koaličná SNS stiahne z rokovania Národnej rady (NR) SR novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a mala by stiahnuť aj návrh, ktorým chce znížiť plat prezidenta SR.
Takisto nezaradení poslanci podporujúci koalíciu stiahnu novelu zákona o hazardných hrách, pretože by sa mal pripraviť vládny návrh. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Pokiaľ by sa pri vládnej novele Ústavy SR nenašla dohoda, pripustil odklad hlasovania na ďalšiu schôdzu.
SNS podľa Richtera akceptovala požiadavku ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a stiahla svoje návrhy, ktoré sa priamo dotýkali verejných financií. SNS má stiahnuť novelu, ktorou navrhovala zvýšiť hranicu prednostných hlasov potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu z troch na sedem percent. O návrhu SNS o znížení platu prezidenta na polovicu sa podľa Richtera ešte vedú debaty. Je podľa neho možné, že plat prezidenta i ďalších ústavných činiteľov bude súčasťou konsolidačného balíka. „Plat prezidenta bude podľa všetkého podliehať najväčšej daňovej skupine a aj tak odovzdá jednu tretinu platu štátu,“ naznačil. O návrhu, ktorým chce SNS oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur, sa podľa Richtera ešte diskutuje.
O novele ústavy sa má hlasovať 25. septembra. Richter ešte bude hovoriť s poslancami za KDH a Richardom Vašečkom (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Ak by sa stalo, že nenájdeme dohodu, som pripravený posunúť vec na ďalšiu schôdzu,“ povedal šéf klubu Smeru-SD. Ak by Ján Ferenčák (Hlas-SD) chcel podporiť vládnu novelu len vtedy, ak prejde jeho návrh o zvýšení kvóra na zmenu ústavy z 90 na 100 poslancov, Smer-SD to nepodporí. „To si žiada omnoho väčšiu diskusiu,“ zdôraznil Richter.
Pri zákone o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini, nie je podľa Richtera zhoda v koalícii. Poslanci Smeru-SD nie sú pripravení podporiť veto prezidenta. „Trváme na zákone, ktorý sme schválili,“ dodal.
Parlamentná schôdza by sa podľa Richtera nemala predlžovať, no je možné, že v ďalších týždňoch sa upraví rokovanie tak, že sa skráti obedná prestávka alebo sa predĺžia rokovacie dni.
