  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.9.2025Meniny má Martina
22°Bratislava

Richter pripúšťa odklad hlasovania o ústave, SNS má stiahnuť svoje návrhy

  • DNES - 11:00
  • Bratislava
Richter pripúšťa odklad hlasovania o ústave, SNS má stiahnuť svoje návrhy

Koaličná SNS stiahne z rokovania Národnej rady (NR) SR novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a mala by stiahnuť aj návrh, ktorým chce znížiť plat prezidenta SR.

Takisto nezaradení poslanci podporujúci koalíciu stiahnu novelu zákona o hazardných hrách, pretože by sa mal pripraviť vládny návrh. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Pokiaľ by sa pri vládnej novele Ústavy SR nenašla dohoda, pripustil odklad hlasovania na ďalšiu schôdzu.

SNS podľa Richtera akceptovala požiadavku ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a stiahla svoje návrhy, ktoré sa priamo dotýkali verejných financií. SNS má stiahnuť novelu, ktorou navrhovala zvýšiť hranicu prednostných hlasov potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu z troch na sedem percent. O návrhu SNS o znížení platu prezidenta na polovicu sa podľa Richtera ešte vedú debaty. Je podľa neho možné, že plat prezidenta i ďalších ústavných činiteľov bude súčasťou konsolidačného balíka. „Plat prezidenta bude podľa všetkého podliehať najväčšej daňovej skupine a aj tak odovzdá jednu tretinu platu štátu,“ naznačil. O návrhu, ktorým chce SNS oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur, sa podľa Richtera ešte diskutuje.

O novele ústavy sa má hlasovať 25. septembra. Richter ešte bude hovoriť s poslancami za KDH a Richardom Vašečkom (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Ak by sa stalo, že nenájdeme dohodu, som pripravený posunúť vec na ďalšiu schôdzu,“ povedal šéf klubu Smeru-SD. Ak by Ján Ferenčák (Hlas-SD) chcel podporiť vládnu novelu len vtedy, ak prejde jeho návrh o zvýšení kvóra na zmenu ústavy z 90 na 100 poslancov, Smer-SD to nepodporí. „To si žiada omnoho väčšiu diskusiu,“ zdôraznil Richter.

Pri zákone o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini, nie je podľa Richtera zhoda v koalícii. Poslanci Smeru-SD nie sú pripravení podporiť veto prezidenta. „Trváme na zákone, ktorý sme schválili,“ dodal.

Parlamentná schôdza by sa podľa Richtera nemala predlžovať, no je možné, že v ďalších týždňoch sa upraví rokovanie tak, že sa skráti obedná prestávka alebo sa predĺžia rokovacie dni.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Predkladatelia s rezortom financií finalizujú zmeny v transakčnej dani

Predkladatelia s rezortom financií finalizujú zmeny v transakčnej dani

DNES - 11:15Ekonomické

Predkladatelia zmien v dani z finančných transakcií ešte rokujú s Ministerstvom financií SR o podobe pozmeňujúceho návrhu, ktorý by mal prísť k novele v druhom čítaní.

Ján Richter: Konsolidačný balík môže byť rozdelený na dve časti

Ján Richter: Konsolidačný balík môže byť rozdelený na dve časti

DNES - 10:46Ekonomické

Konsolidačné opatrenia na budúci rok môžu byť do Národnej rady (NR) SR predložené v dvoch častiach.

Cena zlata dosiahla nový rekord

Cena zlata dosiahla nový rekord

DNES - 10:22Ekonomické

Cena zlata dosiahla rekordnú hodnotu už tretí obchodný deň po sebe. V utorok ráno stúpla na 3659,96 USD (3120,70 eura) za uncu (31,1 gramu), čo predstavuje historické maximum.

Slovak Lines: Autobusová stanica Nivy je plne funkčná

Slovak Lines: Autobusová stanica Nivy je plne funkčná

VČERA - 18:13Ekonomické

Autobusová stanica Nivy je podľa spoločnosti Slovak Lines, ktorá ju prevádzkuje, plne funkčná. Cestujúci sa obmedzení nemusia obávať.

Vosveteit.sk
Tvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia životTvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia život
Teória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo sebaTeória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo seba
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometreAmerická armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadomČína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP