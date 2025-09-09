  • Články
Utorok, 9.9.2025
Ján Richter: Konsolidačný balík môže byť rozdelený na dve časti

Konsolidačné opatrenia na budúci rok môžu byť do Národnej rady (NR) SR predložené v dvoch častiach.

Prvá by bola zameraná na všeobecnejšie ekonomické zmeny a druhá na zásahy do štátnej správy a jednotlivých rezortov. Avizoval to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Ján Richter.

Jedna z hlavných úloh nadchádzajúcej schôdze NR SR, ktorá začína v utorok, bude podľa neho práve príprava legislatívnych podmienok, aby sa parlament mohol v októbri zaoberať samotným štátnym rozpočtom na budúci rok. Konsolidačné opatrenia príde premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obidvaja Smer-SD) najprv predstaviť poslancom a následne ich majú popoludní prezentovať verejne na tlačovej konferencii.

V tejto chvíli to môže byť aj v dvoch častiach. Tá prvá časť sa má týkať tých všeobecno-ekonomických podmienok a riešení a tá druhá sa môže týkať dopadov na štátnu správu, jednotlivé rezorty a ministerstvá. Nevylučujem, že to môže byť dvoch častiach,“ uviedol Richter s tým, že podrobnosti budú známe neskôr.

Balík opatrení, ktoré už budú pripravené, má najprv prerokovať tripartita a následne v stredu (10. 9.) schváliť vláda. Potom bude smerovať do parlamentu. „Budeme sa tomu plynule venovať hlavne v piatok (12. 9.), kedy má minister financií hlavné body rokovania,“ avizoval Richter.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) neskôr informoval, že zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady k balíku konsolidačných opatrení, ktoré sa malo konať v stredu 10. septembra, sa prekladá na utorok 16. septembra.

„Mimoriadne zasadnutie tripartity som zvolal ešte pred rokovaním vlády tak, ako som to sľúbil sociálnym partnerom. Na základe ich oficiálnej požiadavky sme však zasadnutie preložili na neskorší termín s cieľom vytvoriť väčší časový priestor na oboznámenie sa s materiálom. Zároveň sme sa dohodli, že ich prípadné pripomienky, ktoré budú akceptované vládou, môžu byť zapracované do zákonov aj počas nasledujúceho legislatívneho procesu v parlamente,“ doplnil Tomáš.

