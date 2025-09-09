Vodič narazil autom do stĺpa verejného osvetlenia, pričom sa vozidlo prevrátilo na strechu
Vodič osobného auta narazil v pondelok (8. 9.) na Tulipánovej ulici v Malých Uherciach v okrese Partizánske do stĺpa verejného osvetlenia, následkom zrážky sa zranil.
Pri nehode zasahovali hasiči z Partizánskeho. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Motorové vozidlo sa následkom nárazu do stĺpa verejného osvetlenia prevrátilo na strechu. „Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti a zranenej osobe poskytli predlekársku pomoc a prvotné ošetrenie. Súčasne vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia. Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby si zraneného prevzali zdravotníci,“ opísal HaZZ.
Po zdokumentovaní udalosti políciou podľa neho príslušníci HaZZ asistovali pracovníkom odťahovej služby pri prevrátení a následnom naložení havarovaného automobilu na vozidlo odťahovej služby. K uniku prevádzkových kvapalín z postihnutého vozidla nedošlo.
V utorok ráno čaká časť centra Bratislavy evakuácia pre nález munície
Časť centra Bratislavy čaká v utorok (9. 9.) ráno od 06.00 h evakuácia pre nález nevybuchnutej munície.
