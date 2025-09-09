Montenegro vyzval Siho, aby využil vzťah s Ruskom v záujme mieru na Ukrajine
- DNES - 10:28
- Peking
Portugalský premiér Luís Montenegro v utorok v Pekingu vyzval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby využil blízke vzťahy Číny s Ruskom na presadenie „spravodlivého a trvalého mieru“ na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Veľmi sa spoliehame na váš prínos a na blízky vzťah, ktorý má Čína s Ruskou federáciou, aby sme mohli čo najskôr dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine,“ povedal Montenegro na stretnutí s čínskym prezidentom.
Moskva a Peking od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prehĺbili svoju politickú, vojenskú a hospodársku spoluprácu. Čína sa v rámci tohto konfliktu prezentuje ako neutrálna krajina a tvrdí, že neposiela zbrane ani jednej strane - na rozdiel od USA a západných krajín. Členské štáty NATO napriek tomu tvrdia, že Čína rozhodujúcim spôsobom pomáha Rusku v jej vojenskom ťažení na Ukrajine, ktoré nikdy neodsúdila.
Montenegro navštívil Čínu týždeň po tom, čo Si viedol rozsiahlu vojenskú prehliadku pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, na ktorej sa zúčastnil aj ruský prezident Vladimir Putin či severokórejský vodca Kim Čong-un.
Po niekoľkodňovej návšteve Číny pocestuje portugalský premiér na štátnu návštevu do Japonska. Reuters konštatuje, že Portugalsko sa usiluje o nadviazanie bližších väzieb s dvoma najväčšími ekonomikami Ázie po viacerých rokoch bez kontaktov na vysokej úrovni.
Portugalsko, ktoré výrazne zasiahli americké clá obmedzujúce portugalský export do USA, sa v súčasnosti usiluje o posilnenie obchodných väzieb s Čínou. Robí tak aj napriek tomu, že Európska únia obviňuje Čínu z toho, že preplňuje trh lacným tovarom a podporuje vojnovú ekonomiku Ruska.
Si Ťin-pching uviedol, že „Čína je ochotná posilniť strategickú komunikáciu s Portugalskom s cieľom zabezpečiť správny smer rozvoja bilaterálnych vzťahov“.
Nepálsky premiér v reakcii na protesty odstúpil z funkcie
Nepálsky premiér Khadga Prasád Šarma Oli v utorok oznámil, že s okamžitou platnosťou odstupuje z funkcie.
Kallasová: EÚ a jej štáty od začiatku vojny poskytli Ukrajine 169 miliárd eur
Európska únia a jej členské štáty od začiatku ruskej invázie poskytli Ukrajine finančnú podporu vo výške takmer 169 miliárd eur, z toho viac ako 63 miliárd išlo na vojenskú pomoc.
Thajský expremiér Šinavatra musí stráviť rok vo väzení, rozhodol súd
Bývalý thajský premiér Thaksin Šinavatra musí stráviť jeden rok vo väzení, pretože si svoj trest odňatia slobody odpykal v nemocničnej izbe miesto cely. Rozhodol o tom v utorok najvyšší súd,.
Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou.