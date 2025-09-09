Cena zlata dosiahla nový rekord
- DNES - 10:22
- Londýn
Cena zlata dosiahla rekordnú hodnotu už tretí obchodný deň po sebe. V utorok ráno stúpla na 3659,96 USD (3120,70 eura) za uncu (31,1 gramu), čo predstavuje historické maximum.
K rastu prispievajú najmä očakávania, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Od začiatku roka sa cena zlata zvýšila o približne 40 %. Dopyt po vzácnom kove podporujú geopolitické riziká vyplývajúce z ruskej agresie voči Ukrajine, colná politika USA, pokračujúce nákupy zlata zo strany štátov ako India a Čína a v posledných týždňoch aj vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb v USA. Špekulácie o poklese úrokových sadzieb v USA nabrali na obrátkach po tom, ako šéf Fedu Jerome Powell v auguste jasne vyjadril svoju ochotu uvoľniť menovú politiku na najbližšom zasadnutí centrálnej banky, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.
(1 EUR = 1,1728 USD)
Predkladatelia s rezortom financií finalizujú zmeny v transakčnej dani
Predkladatelia zmien v dani z finančných transakcií ešte rokujú s Ministerstvom financií SR o podobe pozmeňujúceho návrhu, ktorý by mal prísť k novele v druhom čítaní.
Richter pripúšťa odklad hlasovania o ústave, SNS má stiahnuť svoje návrhy
Koaličná SNS stiahne z rokovania Národnej rady SR novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a mala by stiahnuť aj návrh, ktorým chce znížiť plat prezidenta SR.
Ján Richter: Konsolidačný balík môže byť rozdelený na dve časti
Konsolidačné opatrenia na budúci rok môžu byť do Národnej rady (NR) SR predložené v dvoch častiach.
Slovak Lines: Autobusová stanica Nivy je plne funkčná
Autobusová stanica Nivy je podľa spoločnosti Slovak Lines, ktorá ju prevádzkuje, plne funkčná. Cestujúci sa obmedzení nemusia obávať.