  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.9.2025Meniny má Martina
18°Bratislava

Volkswagen má záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo

  • DNES - 10:04
  • Mníchov
Volkswagen má záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo

Skupina Volkswagen má naďalej záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo.

Rast po roku 2030 bude možné financovať len s pomocou externého kapitálu, vyhlásil v pondelok (8. 9.) Thomas Schmall, člen predstavenstva skupiny pre technológie.

Rozhodnutie o tom, kedy nastane správny čas na predaj akcií, ešte nepadlo, koncern je však pripravený kedykoľvek privítať externých investorov, povedal Schmall deň pred otvorením mníchovského autosalónu IAA Mobility.

Volkswagen má v súčasnosti rozostavané továrne na výrobu batérií v nemeckom Salzgitteri, španielskej Valencii a kanadskom St. Thomas. V Salzgitteri by sa mala sériová výroba batérií začať už tento rok. Cieľom koncernu je vyrábať veľkú časť batériových článkov samostatne, aby nebol závislý od externých dodávateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bavorský premiér Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ

Bavorský premiér Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ

VČERA - 10:35Auto

Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má v rámci EÚ nadobudnúť platnosť v roku 2035. „

Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá

Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá

17:04 25.08.2025Auto

Nemecká automobilka Opel zrušila svoje plány predávať od roku 2028 v Európe už iba elektromobily.

Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4

Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4

13:48 20.08.2025Auto

Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4.

Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ

Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ

12:31 11.08.2025Auto

Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz sa vyslovil proti plánovanému zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii od roku 2035.

Vosveteit.sk
Teória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo sebaTeória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo seba
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometreAmerická armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadomČína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP