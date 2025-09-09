Volkswagen má záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo
Skupina Volkswagen má naďalej záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo.
Rast po roku 2030 bude možné financovať len s pomocou externého kapitálu, vyhlásil v pondelok (8. 9.) Thomas Schmall, člen predstavenstva skupiny pre technológie.
Rozhodnutie o tom, kedy nastane správny čas na predaj akcií, ešte nepadlo, koncern je však pripravený kedykoľvek privítať externých investorov, povedal Schmall deň pred otvorením mníchovského autosalónu IAA Mobility.
Volkswagen má v súčasnosti rozostavané továrne na výrobu batérií v nemeckom Salzgitteri, španielskej Valencii a kanadskom St. Thomas. V Salzgitteri by sa mala sériová výroba batérií začať už tento rok. Cieľom koncernu je vyrábať veľkú časť batériových článkov samostatne, aby nebol závislý od externých dodávateľov.
Bavorský premiér Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má v rámci EÚ nadobudnúť platnosť v roku 2035. „
Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá
Nemecká automobilka Opel zrušila svoje plány predávať od roku 2028 v Európe už iba elektromobily.
Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4
Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4.
Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz sa vyslovil proti plánovanému zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii od roku 2035.