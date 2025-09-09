  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.9.2025Meniny má Martina
15°Bratislava

Pri požiari bytu na Kysuciach sa jeden človek intoxikoval splodinami

  • DNES - 7:18
  • Krásno nad Kysucou
Pri požiari bytu na Kysuciach sa jeden človek intoxikoval splodinami

Čadčianski hasiči zasahovali v pondelok (8. 9.) krátko po 16.00 h pri ohlásenom požiari bytu na druhom poschodí v bytovom dome v Krásne nad Kysucou.

Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, jedna osoba sa intoxikovala splodinami horenia.

Príčinou požiaru bola pripálená strava na sporáku. „V dôsledku požiaru došlo k zadymeniu priestorov bytu a bytového domu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch hrniec zaliali a priestory bytového domu odvetrali prirodzeným spôsobom,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že pri požiari došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola s podozrením na intoxikáciu splodinami horenia prevezená záchrannou zdravotnou službou na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. „Následkom požiaru vznikla majiteľke bytu a vlastníkom bytov a nebytových priestorov priama materiálna škoda v zatiaľ nevyčíslenej výške,“ dodali hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V utorok ráno čaká časť centra Bratislavy evakuácia pre nález munície

V utorok ráno čaká časť centra Bratislavy evakuácia pre nález munície

DNES - 5:47Domáce

Časť centra Bratislavy čaká v utorok (9. 9.) ráno od 06.00 h evakuácia pre nález nevybuchnutej munície.

V utorok ráno čaká časť centra Bratislavy evakuácia

V utorok ráno čaká časť centra Bratislavy evakuácia

VČERA - 21:01Domáce

Dôvodom je nález nevybuchnutej munície.

Števulová avizuje poslanecký prieskum na cudzineckej polícii

Števulová avizuje poslanecký prieskum na cudzineckej polícii

VČERA - 20:16Domáce

Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová avizuje vykonanie poslaneckého prieskumu na cudzineckej polícii v Bratislave.

V Bratislave našli leteckú bombu, okolie evakuovali

V Bratislave našli leteckú bombu, okolie evakuovali

VČERA - 19:25Domáce

Na mieste zasahujú pyrotechnici.

Vosveteit.sk
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometreAmerická armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadomČína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP