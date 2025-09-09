Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli
- DNES - 6:49
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou.
Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila.
Úrad civilnej ochranu v Pásme Gazy oznámil, že v pondelok pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 39 ľudí, 25 z nich v meste Gaza.
Izraelské sily počas dňa zničili štvrtú výškovú budovu v meste Gaza za štyri dni. Armáda tvrdí, že ju militanti z hnutia Hamas využívali na získavanie spravodajských informácií a umiestnili v nej výbušniny. Obyvateľov budovy a okolia predtým upozornila, aby odišli.
„Za dva dni sme zvalili 50 teroristických veží a to je len počiatočná fáza zintenzívnených pozemných manévrov v meste Gaza. Obyvateľom hovorím: varovali sme vás, odíďte teraz,“ uviedol Netanjahu vo videovyhlásení.
„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie - pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.
Armáda tiež oznámila, že štyria izraelskí vojaci zahynuli, keď palestínski militanti hodili výbušné zariadenie do ich tanku.
Britský premiér Starmer sa stretol s palestínskym prezidentom Abbásom
Britský premiér Keir Starmer sa v nedeľu v Londýne stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.
Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom
Prezident SR Peter Pellegrini v rámci svojej tohtotýždňovej návštevy Japonska v utorok rokoval s premiérom Šigeru Išibom.
Demokrati zverejnili narodeninový list pre Epsteina údajne od Trumpa
Demokrati z Výboru pre dohľad a reformu vlády Snemovne reprezentantov amerického Kongresu zverejnili sugestívny list adresovaný sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi, ktorý údajne podpísal Donald Trump.
Maduro oznámil nasadenie 25.000 vojakov na hraniciach
Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že v čase stúpajúceho napätia s USA nasadil tisícky vojakov pozdĺž pobrežia Karibiku a na hraniciach s Kolumbiou.