  • DNES - 6:47
  • Londýn
Britský premiér Starmer sa stretol s palestínskym prezidentom Abbásom

Britský premiér Keir Starmer sa v nedeľu v Londýne stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Rokovali spolu s čase, keď sa britská vláda blíži k uznaniu palestínskeho štátu, informuje agentúra AFP.

Lídri hovorili o „potrebe naliehavého riešenia, ktoré by ukončilo strašné utrpenie a hladomor“ v Pásme Gazy a viedlo k prepusteniu izraelských rukojemníkov zadržiavanými militantmi Hamasu, uviedla vo vyhlásení Starmerova kancelária. Abbás podľa správy privítal prísľub Spojeného kráľovstva, že uzná palestínsky štát, pokiaľ Izrael nezmení svoj prístup.

Viacero krajín vrátanie Británie a Francúzska oznámilo, že majú v úmysle uznať palestínsku štátnosť počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Starmerova vláda uviedla, že tento krok podnikne, ak Izrael nebude súhlasiť s prímerím v ničivej vojne v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok palestínskeho militantného hnutia Hamas z októbra 2023. Londýn žiada od izraelskej vlády „podstatné“ kroky na ukončenie humanitárnej krízy v Gaze a záväzok dosiahnuť trvalý mier.

Stretnutie britského premiéra s Abbásom bolo podľa Downing Street súčasťou snahy nájsť politické riešenie konfliku v Gaze. Lídri sa zhodli, že Hamas nemôže mať „absolútne žiadnu rolu“ pri budúcej správe Palestíny.

Abbás pricestoval do Londýna v nedeľu večer na trojdňovú návštevu. Ministerstvo zahraničných vecí USA mu v auguste odmietlo udeliť víza pre účasť na zasadnutí VZ OSN v New Yorku.

Do Británie v utorok príde aj izraelský prezident Jicchak Herzog, oznámila v pondelok jeho kancelária, podľa ktorej je cieľom návštevy „preukázať solidaritu so židovskou komunitou, ktorá je vystavená závažnému útoku a čelí vlne antisemitizmu“. Nie je jasné, či sa stretne aj so Starmerom.

Vzťahy Británie a Izraela sú v súvislosti s vojnou v Gaze čoraz napätejšie. Londýn pozastavil obchodné rozhovory medzi oboma krajinami a časť zbrojného exportu do Izraela. Nepozval tiež izraelských predstaviteľov na najväčší veľtrh vojenskej techniky v krajine, ktorý otvárajú v utorok.

Zdroj: Info.sk, TASR
