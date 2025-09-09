Hugh Grant, kráľ romantických filmov, má 65 rokov
- DNES - 6:45
- Londýn/Bratislava
Známy je ako Charles zo Štyroch svadieb a jedného pohrebu, predajca kníh William Thacker z Notting Hillu, Daniel Cleaver z Bridget Jonesovej či úlohou britského premiéra v Láske nebeskej.
Kariéru si vybudoval úlohami v romantických komédiách, čo mu v 90. rokoch minulého storočia vynieslo mimoriadnu popularitu najmä u ženského publika. Neskôr však dokázal, že je aj nadaným charakterovým hercom.
Hugh Grant, jeden z najúspešnejších britských hercov, ktorý je známy svojím suchým anglickým humorom, bude mať dnes (9. septembra) 65 rokov.
Hercom sa stať nikdy nechcel. Ako sám povedal, nejako sa mu to prihodilo. Počas svojej kariéry si zahral po boku Andie MacDowellovej, Renée Zellwegerovej, Julie Robertsovej či Meryl Streepovej. Hoci mu práve romantické komédie priniesli najväčšiu slávu, on sám sa o nich nevyjadroval pochvalne. Vďaka niekoľkým výrazným úlohám sa ocitol v skupine hercov romantických komédií, v ktorej nikdy nechcel byť.
Hugh Grant sa narodil 9. septembra 1960 v Londýne ako syn učiteľky a predavača kobercov. Po štúdiu angličtiny na prestížnej Oxfordskej univerzite začal postgraduálne študovať dejiny umenia. Pred ziskom titulu však uprednostnil hereckú kariéru. Po debute v študentskom filme Privilegovaní (1982) sa objavil v niekoľkých menších úlohách a v televíznych seriáloch.
Svoju profesionálnu filmovú kariéru začal vo filme Maurice (1987), za ktorý získal cenu za najlepší herecký výkon na filmovom festivale v Benátkach. Herecké kvality predviedol aj v dráme Romana Polanského Horký mesiac z roku 1992. O rok neskôr zažiaril po boku Anthonyho Hopkinsa a Emmy Thompsonovej v komornom príbehu o nenaplnenej láske Súmrak dňa (1993).
Medzi hollywoodsku smotánku ho katapultovala rola Charlesa v melancholickej komédii Štyri svadby a jeden pohreb (1994). V celosvetovo úspešnom filme stvárnil nesmelého a váhajúceho starého mládenca, ktorý útrpne navštevuje svadby svojich priateľov, kým sa zamiluje do Američanky v podaní Andie MacDowellovej. Za svoj výkon získal Zlatý glóbus, cenu BAFTA i medzinárodnú popularitu. Snímka sa stala komerčne najúspešnejším britským filmom všetkých čias. Film bol tiež nominovaný na Oscara.
Filmografiu herca dopĺňajú snímky Rozum a cit (1995), Dvaja v tom (1995), Notting Hill (1999) s Juliou Robertsovou alebo vianočný hit Láska nebeská (2003).
Definitívnemu zaškatuľkovaniu filmového romantického hrdinu sa Hugh Grant vyhol, keď prijal úlohu atraktívneho, no drzého a prelietavého sukničkára Daniela Cleavera v divácky obľúbenej komédii Denník Bridget Jonesovej (2001), ktorú nakrútili podľa rovnomennej knihy Helen Fieldingovej.
Hlavnú úlohu nevyrovnanej tridsiatničky, ktorá si dala predsavzatie, že schudne, nájde si priateľa, stvárnila Renée Zellwegerová. S roztomilou a trampoty priťahujúcou Bridget si Hugh Grant alias Daniel Cleaver zahral aj v pokračovaniach úspešného filmu Bridget Jonesová: S rozumom v koncoch (2004) a Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (2025).
V roku 2006 stvárnil moderátora Martina Tweeda v paródii na americkú šou Hľadá sa superstar. Po boku Drew Barrymoreovej sa objavil vo filme Hudba a text (2007). So Sarah Jessicou Parkerovou si zahral v romantickej komédii Morganovci (2009) a mladšieho manžela Meryl Streepovej stvárnil v snímke Božská Florence (2016).
Neskôr svoj herecký repertoár rozšíril o charakterové postavy. Objavil sa ako zloduch v rodinnom filme Paddington 2 (2017) či stvárnil homosexuálneho súkromného detektíva v akčnej komédii Slušní chlapci (2019). Za svoj výkon v oceňovanej minisérii Mala si to vedieť (2020), kde sa objavil po boku Nicole Kidmanovej, bol nominovaný na Zlatý glóbus. Najdesivejšiu úlohu si zahral v psychologickom horore Heretik (2024), v ktorom stvárnil okúzľujúceho, podmanivého a rafinovaného pána Reeda.
Popri herectve sa nevyhol ani osobným problémom. V roku 1995 sa nevyhol škandálu, ktorý súvisel s prostitútkou, finančnou pokutou a podmienkou na dva roky.
Svoj zmysel pre charitu ukázal v roku 2008, keď zaplatil za večeru s bývalým sovietskym prezidentom Michailom Gorbačovom v hodnote 250-tisíc dolárov. Večera bola jedným z lákadiel na charitatívnej aukcii, ktorú zorganizovala v Londýne Nadácia Raisy Gorbačovovej.
Herec sa občiansky angažoval v škandále, ktorý otriasol Britániou v roku 2011. Vyšlo najavo, že média odpočúvali telefóny mnohým celebritám, členom kráľovskej rodiny či obetiam mediálne známych kriminálnych prípadov.
Najzávažnejším zistením bolo, že niektoré média, najmä tie, ktoré patrili do skupiny Ruperta Murdocha, sa snažili ovplyvňovať niektoré politické a súdne rozhodnutia. Grant vystupoval v tejto afére veľmi aktívne a nakoniec súhlasil so šesťmiestnou sumou za to, že stiahne svoju žalobu. Peniaze venoval na dobročinné účely.
Grant sa otvorene vyjadruje k spoločenským otázkam a netají sa svojimi politickými názormi. Nesúhlasil s brexitom a bol veľkým kritikom britského expremiéra Borisa Johnsona.
Držiteľ Zlatého glóbusu, ceny BAFTA a čestného Césara nepovažuje podľa vlastných slov svoje povolanie za obzvlášť kreatívne.
Jeho dlhoročnou partnerkou bola slávna modelka a herečka Elizabeth Hurleyová. Herec je otcom piatich detí. Dve má s expartnerkou Tinglan Hongovou, tri so súčasnou manželkou. So švédskou televíznou producentkou Annou Ebersteinovou sa zosobášili v roku 2018.
